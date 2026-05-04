جدال یزدانی و آذرپیرا در انتخابی تیم ملی؛ احتمال برگزاری جام تختی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان لیگ و مسابقات از برگزاری رقابت های کشتی آزاد جام تختی در اواخر خردادماه خبر داد. حمید یاری در مورد برگزاری مسابقات جام تختی و انتخابی تیم ملی گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور برگزاری مسابقات مختلف منوط به فراهم بودن شرایط لازم خواهد بود. فدراسیون در نظر دارد رقابت های کشتی آزاد جام تختی را روزهای ۲۷ لغایت ۲۹ خردادماه برگزار نماید.

یاری تصریح کرد: همچنین انتخابی اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم نیز همزمان با این مسابقات برگزار می شود و اگر شرایط برگزاری مسابقات جام تختی میسر نشد، با نظر فدراسیون این انتخابی یا در تورنمنت بین المللی و یا به صورت درون اردویی برگزار خواهد شد.

اسامی نفرات شرکت کننده در این انتخابی به شرح زیر است:

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی – امیرمحمد یزدانی

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور - محمدمبین عظیمی

۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی – امیرعلی آذرپیرا