عبدی: مسیرهای هفته دهم اجتماعات «نحن منتقمون» در کرمانشاه اعلام شد

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم حضور حماسی مردم اظهار کرد: برنامهریزیهای لازم برای برگزاری باشکوه هفته دهم تجمعات مردمی «نحن منتقمون» در کلانشهر کرمانشاه انجام شده و این اجتماعات پرشور در قالب شبهای شصت و سوم تا شصت و نهم، هر شب رأس ساعت ۲۱ با حضور اقشار مختلف مردم ولایتمدار برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با تشریح مسیرهای تعیین شده برای هفته دهم، بیان کرد: اجتماع شب شصت و سوم در روز شنبه دوازدهم اردیبهشتماه از مبدأ پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر برگزار میشود و در شب شصت و چهارم مصادف با یکشنبه سیزدهم اردیبهشتماه، مردم از سهراه مسکن به سمت بلوار طاقبستان راهپیمایی خواهند کرد. همچنین مسیر اجتماع شب شصت و پنجم در روز دوشنبه چهاردهم اردیبهشتماه، از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار تعیین شده است.
وی افزود: در ادامه این برنامهها، اجتماع شب شصت و ششم روز سهشنبه پانزدهم اردیبهشتماه از میدان تعاون به سمت هتل آزادگان و شب شصت و هفتم در روز چهارشنبه شانزدهم اردیبهشتماه در منطقه الهیه از مبدأ میدان رسالت به سمت میدان شاهد برگزار خواهد شد. علاوه بر این، مسیر حرکت مردم در شب شصت و هشتم مصادف با پنجشنبه هفدهم اردیبهشتماه، از چهارراه رشیدی به سمت میدان غدیر برنامهریزی شده است.
حجتالاسلام عبدی در پایان با دعوت از عموم شهروندان برای مشارکت پرشور در این مراسم، خاطرنشان کرد: تجمع پایانی این هفته یعنی شب شصت و نهم در روز جمعه هجدهم اردیبهشتماه از مبدأ میدان فردوسی به سمت میدان آیتالله کاشانی برگزار میشود که این شب با برنامهای معنوی همراه بوده و در پایان این راهپیمایی، نماز پرفیض استغاثه به پیشگاه امام زمان (عج) توسط شرکتکنندگان اقامه خواهد شد.
