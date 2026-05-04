تهران در انتظار هشتمین ایستگاه شارژ وسایل نقلیه برقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به نهضت برقی‌سازی که در دوره ششم مدیریت شهری عملیاتی شد، گفت: از ابتدای دهه ۹۰ صحبت‌های جسته گریخته درباره لزوم برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح شده بود اما هیچگاه مدیریت شهری آنگونه که امروز هست، نتوانست نهضت برقی‌سازی را اجرایی کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تصریح کرد: از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ که ایده برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل تهران فراگیر شد، همعرض واردات اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی، توسعه جایگاه های شارژ وسایل برقی آغاز شد و درحال حاضر این تعداد ایستگاه‌ها به ۸ رسیده است. همچنین شمار استندهای شارژ آنها از ۶۰ فراتر رفته است.

هرمزی عنوان کرد: ایستگاه شارژ هنگام جنوبی با ١۶ دستگاه دیسپنسر ١٢٠ کیلو وات، قابلیت شارژ ۴٨ دستگاه اتوبوس در ٩ ساعت شبانه و ٣٨۴ دستگاه تاکسی در ١٢ ساعت روزانه را دارد.

وی افزود: با افتتاح هشتمین ایستگاه شارژ خودروی برقی(اتوبوس/تاکسی) در ایستگاه شارژ هنگام جنوبی، تعداد شارژرهای ١٢٠ کیلو وات فست شارژ به عدد ١۴۶ دستگاه رسیده است که قابلیت شارژ ۴٣٢ دستگاه اتوبوس در ٩ ساعت شبانه و قابلیت شارژ ٣۵۴٠ دستگاه تاکسی در ١٢ ساعت روزانه را خواهد داشت.

به گفته هرمزی، پیش از این جایگاه شارژ هنگام در فاز شمالی با مساحتی حدود ۵ هزار مترمربع، مجهز به ۴ دستگاه استند شارژ سریع ۲۴۰ کیلووات یا ۸ دیسپنسر ۱۲۰ کیلووات افتتاح شده بود که قابلیت شارژ همزمان ۸ دستگاه اتوبوس و ۱۶ دستگاه تاکسی را فراهم می‌کرد و می‌توانست روزانه ۲۴ دستگاه اتوبوس در ۹ ساعت شبانه و ۱۹۲ دستگاه تاکسی در ۱۲ ساعت روزانه شارژ کند.

وی خاطرنشان کرد: مساحت ایستگاه جدید هنگام جنوبی ۴۰۰۰ مترمربع است و شاهد افتتاح آن خواهیم بود.