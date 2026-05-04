به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم سپاس معلم صبح امروز با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و جمعی از معلمان نمونه کشوری در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

انتخاب معلمان نمونه کشوری در دولت چهاردهم

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش گفت: در راستای ارج نهادن به مقام شامخ معلم در دولت چهاردهم، ۱۵ معلم نمونه کشوری به همراه ۵ کارمند تخصصی مدرسه و ۴ مربی از مدارس غیردولتی، پس از طی فرآیندی پیچیده و ارزیابی بیش از ۴۴۵ هزار معلم، معرفی شدند.

علی باقرزاده، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش، در تشریح فرآیند انتخاب معلمان نمونه در دولت چهاردهم، بر اهمیت جایگاه رفیع معلم در پیشرفت همه‌جانبه کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به شعار محوری هفته معلم، «معلم برای ایران»، بیان داشت : رسیدن ایران عزیز به قله‌های پیشرفت، آبادانی، سعادت، عزت و پیروزی، مرهون قدردانی از معلمان و فراهم کردن تمامی امکانات برای آنان است.

باقرزاده در این خصوص گفت: هیچ کشوری از سطح اندیشه معلمانش بالاتر نمی‌رود و برای اوج یک ملت باید اندیشه‌های مطهر معلمانش به پرواز درآید.

وی همچنین افزود: باور کنید هیچ چیزی برای کشور عزیزمان حاصل نمی‌شود مگر اینکه همه چیز برای معلم و مدرسه فراهم شود.

طبق اعلام باقرزاده، ۳۵۶ هزار معلم به عنوان داوطلب در این فرآیند شرکت کردند و بیش از ۳۹۸۰۰ نفر از کارکنان تخصصی مدرسه (مدیر، معاون، مربی، مراقب و مشاور) نیز در این ارزیابی‌ها مورد نظر قرار گرفتند و در مجموع، بیش از ۴۴۵ هزار معلم مورد اظهار نظر و ارزیابی قرار گرفتند و همچنین، بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز و خانواده در این فرآیند مشارکت کرده و حدود ۱۵.۵ میلیون فرم ارزیابی تکمیل شد که این ارزیابی‌ها توسط بیش از ۲۳۰ هزار نفر از اعضای گروه‌های ارزیابی در سطوح مدرسه، منطقه، استان و ستاد انجام پذیرفت.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش نتایج این فرآیند را به شرح ذیل اعلام کرد:

سطح منطقه:

شناسایی ۲۳۲۱ معلم نمونه منطقه و ۱۸۵۰ کارمند تخصصی مدرسه.

سطح استان:

انتخاب ۱۴۲ معلم نمونه استان و ۱۵۹ کارمند تخصصی مدرسه.

سطح کشور:

معرفی ۱۵ معلم نمونه کشوری، ۵ کارمند تخصصی مدرسه و ۴ مربی از مدارس غیردولتی.

وی اعلام کرد : رئیس جمهور ، با پیگیری وزیر آموزش و پرورش، تقدیرنامه‌های مکتوبی را برای تمامی معلمان نمونه کشوری صادر کرده‌اند که به همراه هدیه ویژه توسط وزیر آموزش و پرورش تقدیم خواهد شد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش در پایان از تمامی همکاران ستاد بزرگداشت مقام معلم، به ویژه دبیرخانه دائمی، حوزه روابط عمومی، حراست و مجریان برنامه، قدردانی صمیمانه خود را ابراز داشت.