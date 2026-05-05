گفتگوی دبیر و لالوویچ؛ پیگیری حضور کشتی ایران در جهانی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی،علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در تماس با نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی، خواستار رسیدگی ویژه اتحادیه جهانی برای حضور اعضای تیم ملی کشتی امید ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا شد. در این تماس که نزدیک به یک ساعت طول کشید، لالوویچ ضمن تبریک قهرمانی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت های آسیایی قرقیزستان، با توجه به شرایط جنگی ایران وضعیت روند برگزاری اردوها و آماده‌سازی کشتی‌گیران کشورمان را جویا شد و رئیس فدراسیون ایران در پاسخ به لالوویچ با تشریح تمهیدات بعمل آمده از سوی فدراسیون برای برگزاری اردوهای تیم‌های ملی و روند آماده‌سازی ملی پوشان در رده های سنی تأکید کرد: برنامه های کشتی ایران بدون وقفه ادامه داشته است.



رئیس فدراسیون کشتی همچنین گزارشی از شرایط ناشی از جنگ و خسارت های سنگین وارد شده به کمپ تیم‌های ملی، به لالوویچ داد و تأکید کرد که بر اثر تجاوزات دشمن، آسیب های شدیدی به زیرساخت‌ها وارد شده، اما روند بازسازی با سرعت در حال انجام است و شرایط برای برگزاری اردوها به‌زودی به حالت مطلوب بر می گردد.

وی همچنین با اشاره به فداکاری جامعه کشتی کشور در جنگ تحمیلی، از شهادت ۲۹ کشتی‌گیر در جنگ رمضان خبر داد و افزود: با وجود شرایط موجود، اکثر باشگاه‌های کشتی در سراسر کشور فعال بوده‌اند، هرچند تعدادی از سالن‌های کشتی در شهرهای مختلف تخریب شده‌اند.



دبیر در ادامه به موضوع میزبانی رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال ۲۰۲۶ که مهرماه امسال در آمریکا برگزار می شود، اشاره کرد و گفت: همانطور که می دانید ایران قهرمان جهان در رده های سنی در ۲ رشته آزاد و فرنگی است و بعنوان قطب کشتی دنیا صاحب نظر است و این رشته اهمیت زیادی برای مردم ایران دارد. در صورتی که برای تیم ملی کشتی ایران، همانند تیم ملی فوتبال در جام جهانی، مشکلاتی در زمینه صدور ویزا از سوی میزبان ایجاد شود، این موضوع توسط ما و کشورهای صاحب کشتی در جهان پیگیری خواهد شد تا در مورد میزبانی آمریکا از رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان جهان ۲۰۲۷ تجدید نظر شود.



رئیس اتحادیه جهانی در این گفتگو درباره وضعیت میزبانی رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ گفت: با توجه به شرایط به‌وجود آمده، میزبانی این مسابقات از بحرین تغییر می کند، اما طبق برنامه در یک کشور آسیایی و در آبان ماه برگزار خواهد شد که حداکثر تا ۲ هفته آینده میزبان جدید اعلام خواهد شد.