۶ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه استادی ارتقا یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و با ارتقا مرتبه علمی ۶ عضو هیئت علمی به استادی موافقت شد.

در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی، مهدی اسدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، فرشاد فرهبد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، محمد اسماعیل گلمکانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، احمد مامندی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دکتر صدیقه امیری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج و صابر ساعتی مهتدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به مرتبه استادی موافقت شد.

مهدی اسدی با مدرک دکتری ریاضیات عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان است که دارای بیش از ۷۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

فرشاد فرهبد با مدرک دکتری مهندسی شیمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد است که دارای بیش از ۱۹۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

محمد اسماعیل گلمکانی با مدرک دکتری مهندسی مکانیک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است که دارای بیش از ۶۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

احمد مامندی با مدرک دکتری مهندسی هوافضا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که دارای بیش از ۴۵ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

صدیقه امیری با مدرک دکتری تکنولوژی مواد غذایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج است که دارای بیش از ۶۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

صابر ساعتی مهتدی با مدرک دکتری ریاضی کاربردی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است که دارای بیش از ۱۰۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

