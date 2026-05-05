۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

علیرضا مهمدی: بعد از ۷ ماه روی تشک رفتم/به یک تورنمنت اعزام می‌شوم

دارنده مدال نقره المپیک گفت: مسابقات جهانی و بازی های آسیایی را پیش رو داریم و به احتمال فراوان من پیش از آن در یک تورنمنت با نظر کادر فنی به میدان خواهم رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهمدی پس از پایان دوره نقاهت و بازگشت به اردوی تیم ملی گفت: خدا را شکر با کمک پزشکان توانستم مجوز حضور در اردوی را بگیریم و الان پس از ۷ ماه به روی تشک رفتم. مسابقات جهانی و بازی های آسیایی را پیش رو داریم و به احتمال فراوان من پیش از آن در یک تورنمنت به میدان خواهم رفت که البته تمامی این ها با تصمیم و صلاحدید کادر فنی خواهد بود.

وی گفت: امیدوارم بتوانم امسال مدال طلای جهان را بدست آورم و به همراه سایر ملی پوشان پرچم کشور عزیزمان را به اهتزاز در بیاورم. قطعا حضور در مسابقات جهانی و المپیک با پای مصدوم کار را برایم سخت می کرد اما تمام تلاشم این بود که بتوانم سرباز خوبی برای کشورم باشم. الان شرایط خیلی بهتر است چراکه پای کشتی گیر نقطه اتکای او است و امیدوارم که بتوانم عملکرد بهتری در آینده داشته باشم.

