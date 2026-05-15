به گزارش خبرنگار مهر، با حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران، تمام مسابقات و رویدادهای ورزشی تحتالشعاع قرار گرفت. سال گذشته، انتخابی جام تختی در اسفندماه برگزار شد و مسابقات جام تختی در اردیبهشتماه بود، اما امسال طبق برنامه فدراسیون کشتی قرار بر این بود که انتخابی جام تختی در فروردینماه برگزار شود و مسابقات هم در خردادماه باشد.
اما پس از جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران، برنامهریزیها برای برگزاری مسابقات متوقف شد و پس از آرام شدن شرایط کشور و آتش بس موقت، رئیس سازمان لیگ اعلام کرد که با توجه به شرایط جنگی کشور برگزاری مسابقات مختلف منوط به فراهم بودن شرایط لازم خواهد بود. با این حال فدراسیون در نظر دارد رقابتهای کشتی فرنگی جام تختی را روزهای ۲۰ لغایت ۲۲ خردادماه برگزار کند و رقابت های کشتی آزاد جام تختی را در روزهای ۲۷ لغایت ۲۹ خردادماه برگزار کند.
امسال رقابتهای جام تختی یکی از مراحل مهم انتخابی تیم ملی خواهد بود و به نظر میرسد مرحله نهایی انتخابی بسیاری از اوزان آزاد و فرنگی در این رقابتها انجام شود. به همین دلیل انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در وزن ۱۳۰ کیلوگرم بین فردین هدایتی و امین میرزازاده در حاشیه جام تختی برگزار میشود. در کشتی آزاد هم انتخابی تیم ملی در سه وزن ۷۴ کیلوگرم بین امیرمحمد یزدانی و یونس امامی، در وزن ۹۲ کیلوگرم بین مبین عظیمی و امیرحسین فیروزپور و در وزن ۹۷ کیلوگرم بین حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا برگزار خواهد شد.
با توجه به اینکه پیش از این قرار بود انتخابی جام تختی در فروردین ماه و مسابقات جام تختی در خردادماه برگزار شود، اما به خاطر شرایط انتخابی جام تختی برگزار نشد، به همین دلیل اصلیترین سوال این است که توزیع سهمیهها به چه شکل خواهد بود و آیا فدراسیون به کشتیگیر سهمیه میدهد و یا اینکه سهمیه را به هیئتها میدهد و هیئت در مورد آن تصمیم میگیرند.
حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توزیع سهمیه جام تختی گفت: با توجه به اینکه شرایط برگزاری انتخابی جام تختی به دلیل جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی وجود نداشت قرار است سهمیه حضور در جام تختی به کشتیگیران داده شود. پیش از این قرار بود مسابقات انتخابی جام تختی در فروردین ماه برگزار شود اما شرایط اجازه برگزاری مسابقات را نداد.
وی تأکید کرد: قرار بود به نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور در دو رشته آزاد و فرنگی سهمیه داده شود و پس از آن مسابقات انتخابی بین کشتیگیرانی که فکر میکنند شرایط حضور در جام تختی را دارند در دو رشته آزاد و فرنگی برگزار شود و در نهایت نفراتی که جواز حضور در مسابقات جام تختی را کسب کنند، در خردادماه روی تشک بروند، اما شرایط اجازه چنین کاری به ما نداد، به همین خاطر تصمیم بر این شد که کمیته فنی کشتی آزاد و فرنگی برگزار شود و همچنین استانهایی که نامه زدند و کشتیگیران را معرفی کردند، همگی در کمیته فنی هر دو رشته بررسی شود و پس از آن تصمیم در مورد سهمیه حضور در جام تختی گرفته شود.
