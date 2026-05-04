برگزاری مراسم تشییع شهید ناوچه جماران در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم استقبال و تشییع شهید«مهدی ذوالفقاری» از شهدای ناوچه جماران پس از بیش از ۶۰ روز چشم انتظاری امشب در مراسم «وتن برای وطن» در ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه در میدان ابوذر به سمت میدان امام خمینی(ره) نهاوند برگزار می‌شود. در این مراسم مداح مطرح کشور«حاج ابوذر بیوکافی» مداح خواهد کرد.

مراسم تدفین شهید«مهدی ذوالفقاری» فردا سه شنبه ساعت ۱۰ صبح در روستای باباقاسم نهاوند برگزار خواهد شد.

گفتنی است شهید «مهدی ذوالفقاری» از شهدای ناوچه جماران، متولد ۱۹ دی‌ماه ۱۳۷۹، مجرد و از نیروهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بود که در حمله به ناوچه جماران در آب‌های خلیج فارس به شهادت رسید.

این شهید بزرگوار که به‌عنوان شهید مفقوالاثر ثبت شده بود؛ پیکر مطهر این شهید به تازگی شناسایی و پیدا شده است.