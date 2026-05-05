حضور شبانه و گسترده مردم ایلام در اجتماعات بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، تاج الدین صالحیان صبح سه شنبه در بیست‌وچهارمین جلسه کمیته مناسبات و مراسم های استانداری، با قدردانی از تلاش اعضای این کمیته، اظهار داشت: کمیته مناسبات و مراسمات تلاش کرد در اجرای برنامه‌ها خادم واقعی مردم باشد و مأموریت‌های خود را با کیفیت مطلوب به انجام برساند.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم استان در برنامه‌ها و مناسبت‌های اخیر افزود: حضور شبانه مردم ایلام در این اجتماعات، جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری و هوشیاری مردم استان بود که بازتاب گسترده‌ای داشت و موجب ناامیدی دشمنان شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام در ادامه، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا را یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسات عنوان کرد و گفت: در رأس این دیدارها، نماینده استان و استاندار ایلام بیشترین حضور را در میان خانواده‌های شهدای جنگ رمضان داشته‌اند و تاکنون ۳۶۶ دیدار و سرکشی در این راستا انجام شده است.

وی ادامه داد: فرمانداران شهرستان‌های مختلف استان نیز در این مسیر مشارکت داشته‌اند و این اقدام ارزشمند نه تنها یک وظیفه مهم به شمار می‌رود، بلکه با جدیت تداوم خواهد یافت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی و مراسمی در سطح شهرستان‌ها تصریح کرد: سخنرانی‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی شده در شهرستان‌ها به نحو مطلوب برگزار شده و رزمایش «جانفدا» نیز با موفقیت کامل به اجرا درآمده است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری موفق این برنامه‌ها نشان‌دهنده انسجام، هماهنگی و همراهی مناسب میان دستگاه‌ها، نهادها و مجموعه‌های اجرایی در سطح استان و شهرستان‌ها است.