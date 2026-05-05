به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی ایران در ادامه فاز سوم تمرینات آمادهسازی خود در تهران، از ساعت ۱۸ فردا چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت، دومین بازی درونتیمیاش را در ورزشگاه شهید دستگردی (پاس قوامین) برگزار میکند.
این بازی درون گروهی در ادامه برنامههای کادر فنی برای ارزیابی نهایی وضعیت ملیپوشان لیگ برتری پیش از اعزام به اردوی ترکیه در نظر گرفته شده تا میزان هماهنگی تیم بالاتر رود.
در همین راستا، حضور پیشکسوتان فوتبال ایران، مدیران، مربیان باشگاهها و اهالی رسانه در این بازی هم آزاد اعلام شده است تا با حضور در ورزشگاه و تماشای این دیدار، از نزدیک در جریان آخرین شرایط روند آمادهسازی تیم ملی قرار گرفته و با حمایتهای خود، مانند دیدار نخست درون گروهی منجر به افزایش روحیه تیم شوند.
نظر شما