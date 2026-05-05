به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حیدریان درباره حواشی دیدار دو تیم دائمپناه مشهد و استقلال در هفته پایانی لیگ یک به سایت رسمی این باشگاه گفت: واقعیت این است که در این بازی اعتراض زیادی نکردم. حقیقتاً ما تیم برتر میدان بودیم، قصدم کوچککردن تیم حریف نیست. آنها سرمربی با تجربه و فنی و همچنین بازیکنان خیلی خوب و با تجربه ای داشتند، ولی ما موقعیتهای بیشتری داشتیم و دروازهبان این تیم در روز خوبش قرار داشت و معجزهوار عکس العمل نشان داد. ما در بازی مقابل دائمپناه حدود بیست موقعیت گل داشتیم.
وی درباره صحنه جنجالی این دیدار و مردود شدن گل تیمش، ادامه داد: در ثانیههای پایانی گل زدیم و داوران محبت کردند و VS را دیدند. در صحنه قبل از گل توپ به بیرون رفته بود و هنوز داور زمان را نگه نداشته بود. همچنین وقتی بازیکن ما هنوز به توپ ضربه نزده بود، زمان آغاز شد. داور VS گفت من به داوران این موضوع را انتقال دادم اما داور برای رد کردن گل تصمیم خودش را گرفته بود.
حیدریان افزود: گل ما صددرصد سالم بود. در ۱۰ دقیقه پایانی بازی چند بار به داور متذکر شدیم که زمان در حال از دست رفتن است ولی او بیاعتنایی میکرد و میگفت ۲ ثانیه است دیگر و همین ۲ ثانیه ها برای ما ارزش یک گل و تعیین سرنوشت یک تیم با این همه تلاش را داشت. مثل این که داور وقت و اسکوربرد برای پایان بازی عجله داشتند و واقعاً برای آن لحظات بازی ضعیف و بی تجربه عمل کردند. آنها درکی از تلف شدن زحمات یک ساله یک مجموعه، بابت حتی چند صدم ثانیه کوتاهی نداشتند و شاید خودشان هم فکر نمیکردند که این اتفاق در پایان بازی رقم بخورد.
سرمربی استقلال تصریح کرد: چطور میشود که ۲۵ متر را از درون تلویزیون ببینند؟ مگر دوربین هوایی در سالنها مستقر است؟ گل ما بهخاطر اشتباه ۴ صدم ثانیهای مردود اعلام شد. اگر زمانهای ازدسترفته جمع میشد حداقل ۱۴,۱۵ ثانیه بیشتر میشد.
ملیپوش سابق تیم ملی فوتسال کشورمان اضافه کرد: این اتفاق خیلی مشکوک بود. من هیچوقت علیه داوری صحبت نمیکنم ولی در جلسهای به خودشان هم گفتم الان VS داریم و توپ به بیرون رفته ولی زمان متوقف نشده است. به نظرم در این بین حق استقلال به وضوح خورده شد. باشگاه استقلال اعتراض کرده و به دنبال احقاق حق تضییعشده خود است.
حیدریان اظهار کرد: ما تیم بسیار خوبی داشتیم و رقبایمان را با اختلاف شکست میدادیم ولی جنگ تحمیلی باعث وقفه شد و این وقفه خیلی به روند تیم ما آسیب زد، ضمن اینکه مصدومیت ۲ بازیکن اصلی ما، وحید ندری و سجاد سرباز آن هم در یک پست شرایط را برای ما سختتر کرد و اگر این وقفه و اتفاقات نمیافتاد، حتماً برد ۶ گله دیدار رفت را بهتر تکرار میکردیم. بازیکنان ما خیلی خوب بازی کردند و متأسفانه بسیاری از توپهای ما به گل تبدیل نشد.
سرمربی استقلال درباره احتمال افزایش تیمها در لیگ برتر بیان کرد: قبلاً هم این موضوع را گفته بودند و امکان این بود که این دیدار برگزار نشود. چند سالی است که زمزمههای این تصمیم وجود دارد ولی یکی دو نفر مخالف هستند. به نظرم تصمیم خوبی است و جذابتر هم خواهد شد. لیگ ما بضاعت خوبی دارد.
وی در پایان گفت: جا دارد از تاجرنیا، رجب کردی، خدادادی و دیگر عوامل باشگاه تشکر کنم. تیم خوبی ساختیم و از خیلی از تیمها یکسروگردن بالاتر بودیم. امیدوارم به حقمان برسیم و به لیگ برتر صعود کنیم. از باشگاه بزرگ استقلال تشکر میکنم که بدون کموکاست کار کردیم. میتوان گفت تنها سالی بود که خیلی راحت بودیم و بازیکنان از نظر مالی و امکانات و سالن بازی تأمین بودند.
