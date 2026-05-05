کادر فنی تیم ملی برای «دفاع» تدبیر کند/ استقلال باید نماینده ایران شود

مرتضی یکه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روندی که برای آماده سازی تیم ملی صورت گرفت گفت: امیر قلعه نویی هرگز فکر نمی کرد چند ماه مانده به جام جهانی جنگ تحمیلی دشمن علیه ایران آغاز شود و تمامی برنامه های او برای تیم ملی بهم خورده یا دچار تغییر شود.

وی تاکید کرد: تعطیلی لیگ ، کمبود بازی‌های تدارکاتی با تیم های بزرگ دنیا و اتفاقاتی دیگر همه دست به دست هم دادند تا قلعه نویی راه سختی در پیش داشته باشد. اگرچه با شناختی که از او داریم می‌دانیم مرد روزهای سخت است ولی همه باید دست به دست هم دهیم و از حمایت کنیم تا سرمربی تیم ملی و بازیکنانش در جام جهانی پیش رو عملکرد موفقی داشته باشند.



یکه در خصوص برطرف شدن نقاط ضعف تیم ملی گفت: هر تیمی نقاط ضعفی دارد که توسط کادر فنی برطرف می‌شود تا تیم به هماهنگی کامل دست پیدا کند. تبم ملی کشورمان هم در خط دفاع نقاط ضعف دارد که باید توسط کادر فنی برطرف شود تا این نقطه ضعف به نقطه قوت تبدیل شود. مدافعان جوان در کنار با تجربه ها می‌توانند یک خط دفاع خوب را برای تیم ملی تشکیل دهند.

وی در خصوص معرفی تیم اول لیگ جهت حضور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: روزی که لیگ برتر به دلیل جنگ تحمیلی دشمن تعطیل شد استقلال تهران با یک بازی کمتر صدرنشین لیگ بود و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ بیست و پنجم هم بوده است. حالا که لیگ تعطیل شده باید تیم اول لیگ برتر را به عنوان قهرمان به کنفدراسیون آسیا معرفی کرد. اگر چه برخی مدیران تیم ها که تعدادشان هم خیلی کم است معترض بودند اما روال کار این است که تیم اول جدول راهی لیگ قهرمانان آسیا شود و استقلال شایستگی این حضور را دارد.