هوش مصنوعی داوران بازی های لیگ برتر را انتخاب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در دو بازی درون‌تیمی اخیر تیم ملی فوتبال ایران، سامانه هوش مصنوعی ویژه‌ای در بخش گزارش ناظران، مشابه سیستم AFC به کار گرفته شد.

همان‌گونه که ناظران پس از بازی بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه، گزارش بازی را به صورت آنلاین ارسال کنند و دیگر نیازی به ارسال ایمیل وجود ندارد، اکنون هوش مصنوعی هم می‌تواند این کار را انجام بدهد.

پس از دریافت گزارش، هوش مصنوعی اطلاعات مربوط به عملکرد داور را پردازش کرده و نقاط قوت، اشتباهات، نمره و بخش‌های قابل بهبود او را در پروفایل اختصاصی هر داور ذخیره می‌کند. علاوه بر این، هوش مصنوعی صحنه‌های ویدیویی عملکرد داور را نیز با توجه به داده‌هایی که در اختیارش قرار می‌گیرد، آنالیز کرده و یک گزارش تحلیلی تکمیلی شامل نقاط قوت و ضعف داور ارائه می‌دهد.

با راه‌اندازی و بررسی کامل این سیستم، از فصل آینده لیگ برتر هوش مصنوعی در چیدمان داوری به دپارتمان داوران پیشنهاداتی ارائه خواهد کرد؛ به عنوان مثال، اگر داوری در یک بازی به اشتباه یک پنالتی را اعلام نکرده باشد، دیگر در بازی‌های بعدی آن تیم از بین گزینه‌های قضاوت خارج خواهد شد.

این سیستم، علاوه بر صرفه‌جویی در زمان ناظران و ثبت دقیق داده‌ها، امکان تحلیل عمیق‌تر عملکرد داوران و بهبود تصمیم‌گیری در انتخاب گزینه‌های داوری را برای فدراسیون فراهم می‌کند و می‌تواند در آینده به یکی از ابزارهای کلیدی ارتقای کیفیت داوری در لیگ برتر فوتبال ایران به‌عنوان پشتیبان اصلی تیم ملی تبدیل شود.