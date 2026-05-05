به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دولت رومانی به نخست وزیری ایلیه بولوژان در پی تصویب طرح رای عدم اعتماد که از سوی حزب سوسیال‌ دموکرات (PSD) و ائتلاف راست افراطی اتحاد رومانیایی‌ها (AUR) ارائه شده بود، با رای اکثریت پارلمان این کشور سقوط کرد.

در رای‌ گیری انجام‌ شده در پارلمان رومانی، از مجموع ۴۰۲ نماینده حاضر، ۲۸۱ نفر به این طرح رای مثبت دادند. این طرح که از سوی بزرگ‌ ترین حزب کشور یعنی حزب سوسیال‌ دموکرات، به همراه حزب اتحاد رومانیایی‌ ها و حزب «اولویت رومانی» به پارلمان ارائه شده بود، با اکثریت آرا به تصویب رسید و در نتیجه، دولت بولوژان سقوط کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌ های محلی، ایلیه بولوژان هنگام برگزاری رای‌ گیری، صحن پارلمان را ترک کرده بود. در همین حال، نیکوشور دان رئیس‌جمهور رومانی پیش از رای‌ گیری گفته بود کرد که کشورش صرف‌ نظر از نتیجه این رای‌ گیری، جهت‌ گیری «غرب‌گرایانه» خود را حفظ خواهد کرد.

دولت بولوژان در ژوئن ۲۰۲۵ با کسب رای اعتماد از پارلمان روی کار آمده بود.

حزب سوسیال‌دموکرات در تاریخ ۲۰ آوریل اعلام کرده بود که حمایت سیاسی خود از نخست‌وزیر را پس می‌گیرد و در ۲۳ آوریل نیز ۷ وزیر وابسته به این حزب از کابینه استعفا دادند. پس از این تحولات، حزب اتحاد رومانیایی‌ها نیز مخالفت خود را با دولت اعلام کرده و همراه با حزب سوسیال‌دموکرات اقدام به تهیه طرح عدم اعتماد کرده بود.