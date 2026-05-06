بازگشت تدریجی به آموزش حضوری در دستور کار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش، در نشست شورای دانشگاه با اشاره به شرایط اخیر و لزوم هوشیاری بیشتر در محیطهای علمی، اظهار کرد: دانشگاهها بهعنوان نهادهای پیشرو در تولید علم و تربیت نیروی انسانی، باید بیش از گذشته بر نظارت درونی و خودمراقبتی تأکید داشته باشند.
وی با بیان اینکه تجربههای گذشته نشان داده اتکا صرف به نظارت بیرونی کافی نیست، افزود: آنچه میتواند ضامن پایداری و سلامت فضای دانشگاه باشد، تقویت حس مسئولیتپذیری در میان دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی است؛ موضوعی که باید بهعنوان یک فرهنگ در دانشگاه نهادینه شود.
سروش با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: این دانشگاه همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و میتواند با تکیه بر توانمندیهای خود، در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گامهای مؤثرتری بردارد. از این منظر، شرایط فعلی میتواند فرصتی برای بازنگری در برخی رویهها و تقویت انسجام درونی مجموعه باشد. رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ابراز خرسندی از حضور در این دانشگاه گفت: همواره به عضویت در این مجموعه علمی، چه در جایگاه دانشجو و چه بهعنوان عضو هیئت علمی و خدمتگزار، افتخار کردهام و معتقدم فعالیت در چنین فضایی، انگیزهای مضاعف برای تلاش و پیشرفت ایجاد میکند.
وی در ادامه به موضوع معیشت کارکنان و اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر، بخشی از مطالبات پرداخت شده و بهطور مشخص درصدی از حقوق اسفندماه به حساب همکاران واریز شده است، اما همچنان مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که نیازمند پیگیری جدی است.
سروش افزود: از پیش نیز پیشبینی میکردیم که در زمینه پرداختها با چالشهایی مواجه شویم، از اینرو تلاش شده با استفاده از منابع داخلی دانشگاه، حمایتهایی بهصورت ماهانه برای همکاران در نظر گرفته شود. در این مسیر، از تمامی ظرفیتهای موجود برای کاهش فشارهای معیشتی استفاده خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ادامه این روند حمایتی خاطرنشان کرد: حل این مسائل بهسادگی امکانپذیر نیست و نیازمند صرف زمان، برنامهریزی دقیق و پیگیری مستمر است، اما دانشگاه با جدیت این موضوع را دنبال میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آموزش حضوری و غیرحضوری پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات فعلی دانشگاهها، نحوه تداوم فعالیتهای آموزشی است. اگرچه آموزش مجازی در مقاطعی بهعنوان یک ضرورت مطرح بوده، اما تداوم آن در بلندمدت میتواند چالشهایی را به همراه داشته باشد.
سروش ادامه داد: آموزش صرفاً به برگزاری کلاس محدود نمیشود و بخش مهمی از آن به تعاملات علمی، ارتباط مستقیم میان استاد و دانشجو، فعالیتهای آزمایشگاهی و فضای زیست دانشگاهی بازمیگردد؛ موضوعاتی که در بستر آموزش غیرحضوری بهطور کامل محقق نمیشود.
وی با اشاره به لزوم بازگشت تدریجی به آموزش حضوری گفت: با در نظر گرفتن ملاحظات موجود، بهویژه در حوزههایی مانند برگزاری امتحانات، لازم است برنامهریزی دقیقی برای بازگشت به فعالیتهای حضوری انجام شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین به کاهش تعامل میان اساتید و دانشگاه در دوره آموزش مجازی اشاره کرد و افزود: در این مدت، برخی از اعضای هیئت علمی حضور کمتری در دانشگاه داشتهاند که این موضوع میتواند بر روند فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اثرگذار باشد.
وی خطاب به رؤسای دانشکدهها تصریح کرد: لازم است وضعیت حضور و فعالیت اعضای هیئت علمی بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و برای افزایش تعامل، ارتباط مؤثر و بازگشت به فضای دانشگاه، اقدامات لازم انجام شود.
سروش با تأکید بر اهمیت فعالیتهای پژوهشی و زیرساختی دانشگاه ادامه داد: دانشگاهها باید علاوه بر آموزش، به توسعه زیرساختهای علمی و پژوهشی نیز توجه داشته باشند؛ از جمله در حوزههایی مانند انرژی، امکانات آزمایشگاهی و مدیریت دانش، که نقش مهمی در آینده کشور ایفا میکنند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی تجربه سایر دانشگاهها و استفاده از ظرفیتهای موجود میتواند به بهبود شرایط کمک کند و در این مسیر، همافزایی میان بخشهای مختلف دانشگاه ضروری است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان با اشاره به پیچیدگی مسائل موجود گفت: حل مشکلات دانشگاه، چه در حوزه معیشتی و چه در زمینههای آموزشی و مدیریتی، نیازمند نگاه واقعبینانه و تلاش جمعی است.
نظر شما