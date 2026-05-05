۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

ذخیره ۲ میلیون متر مکعبی آب برای سفره‌های آبی قوچان 

حبیب الله مقتدر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های اخیر، سیراب شدن دل خاک را مرهون نفوذ آرام روان آب‌ها دانست و اظهار کرد: با هدایت روان آب‌ها در بارندگی‌های اخیر تاکنون دو مرحله و هر مرحله ۲ میلیون مترمکعب آب به سفره‌های زیرزمینی قوچان تزریق شده است.

مدیر جهاد کشاورزی قوچان با بیان اینکه حفظ و پایداری منابع آبی مدیریت جهادی و فنی خود را می طلبد، بیان کرد: همچنان که آب را از دل زمین به سطح می آوریم باید بتوانیم به همان میزان آب نیز به آن تزریق کنیم.

وی حفظ و استمرار شبکه‌های آبخیزداری و بندهای خاکی را بسیار مهم دانست و تأکید کرد: ۱۸ سازه بند خاکی و پخش سیلاب در کنار بندهای خرد گابیونی و سنگ ملات در قوچان برای تزریق آب به سفره‌های زیرزمینی ایجاد شده است.

مقتدر بیان کرد: تغذیه سفره زیرزمینی و تأمین منابع آبی پایین دست، پدافند غیر عامل با کنترل سیلاب و کاهش خطرات برای باغات نقش پر رنگی است که این طرح‌های آبخیزداری در امنیت غذایی برعهده دارند.

