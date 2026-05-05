حبیب الله مقتدر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های اخیر، سیراب شدن دل خاک را مرهون نفوذ آرام روان آب‌ها دانست و اظهار کرد: با هدایت روان آب‌ها در بارندگی‌های اخیر تاکنون دو مرحله و هر مرحله ۲ میلیون مترمکعب آب به سفره‌های زیرزمینی قوچان تزریق شده است.

مدیر جهاد کشاورزی قوچان با بیان اینکه حفظ و پایداری منابع آبی مدیریت جهادی و فنی خود را می طلبد، بیان کرد: همچنان که آب را از دل زمین به سطح می آوریم باید بتوانیم به همان میزان آب نیز به آن تزریق کنیم.

وی حفظ و استمرار شبکه‌های آبخیزداری و بندهای خاکی را بسیار مهم دانست و تأکید کرد: ۱۸ سازه بند خاکی و پخش سیلاب در کنار بندهای خرد گابیونی و سنگ ملات در قوچان برای تزریق آب به سفره‌های زیرزمینی ایجاد شده است.

مقتدر بیان کرد: تغذیه سفره زیرزمینی و تأمین منابع آبی پایین دست، پدافند غیر عامل با کنترل سیلاب و کاهش خطرات برای باغات نقش پر رنگی است که این طرح‌های آبخیزداری در امنیت غذایی برعهده دارند.

مدیر جهاد کشاورزی قوچان یادآور شد: با هدایت روان آب‌ها در بارندگی‌های اخیر تاکنون دو مرحله و هر مرحله دو میلیون مترمکعب آب به سفره‌های زیرزمینی قوچان تزریق شده است.