روبیو: عملیات خشم حماسی علیه ایران پایان یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که عملیات خشم حماسی علیه ایران پایان یافته و هم اکنون عملیات موسوم به «پروژه آزادی» آغاز شده است.

پیش از این «پیت هگزت» وزیر جنگ آمریکا گفته بود که پروژه آزادی در تنگه هرمز جدا از عملیات خشم حماسی است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز به کنگره گفته بود که جنگ با ایران با پایان مهلت قانونی پایان یافته است.

ترامپ در نامه ارسالی به کنگره نوشت: «از ۷ آوریل ۲۰۲۶ تاکنون هیچ تبادل آتشی بین آمریکا و ایران صورت نگرفته است.»

وی به آتش‌بسی اشاره کرد که به طور نامحدود تمدید کرده است و دراین‌باره افزود: «خصومت‌هایی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شدند، پایان یافته‌اند.»

گفتنی است که ترامپ تا اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) فرصت داشت یا مجوز ادامه اقدامات نظامی خود را از کنگره دریافت کند، یا ثابت کند که برای خروج منظم نیروهای امریکا از منطقه به زمان بیشتری نیاز دارد.

گفتنی است: قطعنامه اختیارات جنگی ۱۹۷۳ ایجاب می‌کند که نیروهای آمریکایی ۶۰ روز پس از اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور به کنگره، از درگیری خارج شوند؛ مگر آنکه قانونگذاران به تداوم اقدام نظامی رأی دهند. کاخ سفید می‌تواند برای پایان جنگ و برگشت نیروهای نظامی، درخواست تمدید عملیات نظامی تا ۳۰ روز دیگر را مطرح کند.