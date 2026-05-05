محمد بیگی: تشکیل قرارگاه ویزه جمعیت در گیلان ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی، با حضور در قرارگاه سردار شهید نائینی رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای گیلان و شهر رشت ، اظهار کرد: امشب توفیق داشتم در جمع پرشور مردم رشت حضور پیدا کنم و به مناسبت روز ماما و بزرگداشت شهید مرضیه نبوی نیا، عرض ادب و احترامی به ساحت مقدس این شهیده سعید داشته باشم.

وی با اشاره به ویژگی‌های ممتاز مردم رشت و گیلان افزود: خطه گیلان، خطه میرزا کوچک خان، خطه آیت‌الله بهجت(ره) و خطه شهدای سرافرازی است که به خون خود غلتیدند اما حاضر نشدند ذره‌ای از خاک زرخیز ایران را به قدرت‌های استکباری تحویل دهند.

ضرورت تشکیل قرارگاه ویژه جمعیت در گیلان

محمدبیگی با اشاره به بحران جمعیت در استان گیلان تصریح کرد: متأسفانه استان گیلان جزو استان‌های خط قرمز در بحث جمعیت است و رشد جمعیت آن زیر یک درصد قرار دارد. لازم است قرارگاه ویژه جمعیتی در استان فعال شود تا بتوانیم بهجت‌ها و میرزا کوچک خان‌ها را در دامان مرضیه نبوی‌ها پرورش داده و به جامعه ایرانی و اسلامی تقدیم کنیم.

قدردانی از حضور مردم و فعالان رسانه‌ای

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تمجید از شور و شعور مردم رشت در اجتماعات شبانه گفت: شور و شوقی که امشب من دیدم و همچنین فعالیت قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی رشت، نوامبر فعال، حوزه سلامت و اجتماعی نشان از خلاقیت و ابتکار عمل مردم رشت و گیلان است و پای ارزش های انقلاب اسلامی بیش از پیش حضور دارند.

وی با اشاره به حماسه سازی مردم رشت و میدان داری آنها در حفظ سنگر خیابان گفت: مردم تا ساعات پایانی شب هرگز میدان را خالی نکرده و این نشانه میهن دوستی و دشمن سایزی آنان است از این رو، آرزو می‌کنم که جشن پیروزی امت اسلام را با شکست مفتضحانۀ‌ دشمن متجاوز در همین میدان جشن بگیریم.