۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۵۴

وزیر خارجه کوبا: ادعای روبیو با مواضع کاخ سفید درتضاد است

وزیر امور خارجه کوبا گفت: ادعای وزیر امور خارجه ایالات متحده مبنی بر اینکه هیچ تحریم نفتی علیه کوبا وجود ندارد، با اظهارات رئیس جمهور و کاخ سفید در تضاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه شبکه المسیره یمن، «برونو رودریگرز» وزیر امور خارجه کوبا با اشاره به تحریم های اخیر آمریکا علیه کشورش افزود: دولت ترامپ یک فرمان اجرایی امضا کرد که تهدید به اعمال تعرفه بر کشورهای صادرکننده سوخت به کوبا و اعمال تحریم‌های دیگر می‌کند.

وی اظهار داشت: در چهار ماه گذشته، کوبا به دلیل تهدیدهای تأمین‌کنندگان سوخت، تنها یک محموله سوخت دریافت کرده است.

وزیر امور خارجه کوبا همچنین خاطرنشان کرد: وزیر امور خارجه ایالات متحده به خوبی از میزان آسیب و رنجی که تحریم جنایتکارانه پیشنهادی او برای مردم کوبا ایجاد می‌کند، آگاه است.

اظهارات وزیر امور خارجه کوبا پس از آن مطرح شد که رئیس‌جمهور آمریکا اخیرا با امضای یک فرمان اجرایی، تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و نهادهای مرتبط با کوبا اعمال کرد.

کوبا این تحریم ها را محکوم کرده و آن را به منزله مجازات جمعی مردم این کشور قلمداد کرده است.

این درحالی است که گزارش‌ها حاکی از هشدار سازمان ملل درباره وخامت وضعیت انسانی در کوبا در پی بحران انرژی و اختلال در خدمات اساسی است.

