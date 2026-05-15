تاکید لاوروف بر کمک به کوبا در پایان دادن فوری به محاصره تجاری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: در دیدار با برونو رودریگز پاریلا همتای کوبایی خود، آمادگی مسکو را برای کمک به هاوانا در تحقق خواسته عادلانه‌ اش برای پایان فوری محاصره تجاری، اقتصادی و مالی این جزیره توسط آمریکا ابراز کردم.

وزیر خارجه روسیه در این دیدار همچنین بر آمادگی مسکو برای حمایت دیپلماتیک و مادی از هاوانا در بحبوحه تشدید تنش‌ ها مجددا تاکید کرد.

این در حالیست که میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا اخیرا در سخنانی اعلام کرد: اتهام‌زنی آمریکا درباره تهدید امنیت ملی، صرفاً با هدف توجیه تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی علیه کوبا مطرح می‌شود. این ادعاها هیچ مبنای منطقی و واقعی ندارد و با واقعیت‌های تاریخی در تضاد است. ادامه این سیاست‌ها می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای منطقه به همراه داشته باشد.