اتمام پروژه بیمارستان سرطان همدان در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کارخانهای با اشاره به بازدید اسحاق شهبازی، مدیرکل بازرسی استان، از بیمارستان بعثت گفت: در این بازدید، روند ارائه خدمات درمانی در بخشهای مختلف و نیازهای این مرکز مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در جریان این بازدید، موضوع تأمین زمین برای ساخت بیمارستان هزار تختخوابی همدان نیز مطرح شد و مقرر شد اقدامات لازم برای تحقق این پروژه انجام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با تأکید بر اینکه ساخت این بیمارستان از مطالبات جدی مردم و یکی از طرحهای کلیدی حوزه سلامت استان است، بیان کرد: بهرهبرداری از این پروژه موجب تحول اساسی در زیرساختهای درمانی همدان خواهد شد و امکان ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی به بیماران غرب کشور را فراهم میکند.
وی بیان کرد: بیمارستان هزار تختخوابی همدان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز درمانی غرب کشور طراحی شده و با برخورداری از بخشهای تخصصی مختلف، نقش مهمی در کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی پایتخت و بهبود شاخصهای سلامت استان خواهد داشت.
کارخانهای همچنین به بازدید مسئولان استان از پروژه بیمارستان ۲۱۷ تختخوابی سرطان و آنکولوژی اشاره کرد و گفت: روند پیشرفت این طرح مورد ارزیابی قرار گرفت و تسریع در تکمیل آن از اولویتها است.
وی ادامه داد: بیمارستان بیمارستان ۲۱۷ تختخوابی سرطان یکی از پروژههای مهم درمانی استان به شمار میرود و تکمیل آن خدمات تشخیصی و درمانی ویژه بیماران مبتلا به سرطان را بهطور چشمگیری ارتقا خواهد داد.
