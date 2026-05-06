به گزارش خبرنگارمهر،حجت‌الاسلام محمد سبزی صیح چهارشنبه، در جریان سفر رئیس سازمان منابع طبیعی کشور به ساوه، رفع تداخلات اراضی را از مطالبات اصلی مردم دانست و گفت: هرچند روند تعیین تکلیف اراضی سرعت گرفته، اما لازم است بررسی پرونده‌ها و صدور اسناد با شتاب بیشتری انجام شود تا مشکلات مردم هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی نقش صنایع و بخش خصوصی را در توسعه منطقه بسیار اثرگذار دانست و گفت: فعالیت واحدهای صنعتی در حوزه تولید، اشتغال و مسئولیت‌های اجتماعی کمک قابل‌توجهی به دولت و مردم داشته است.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به کمبود سرانه آموزشی در ساوه افزود: با وجود صنعتی بودن منطقه، زیرساخت‌های آموزشی متناسب با ظرفیت‌ها پیش نرفته است؛ با این حال اقداماتی همچون مشارکت صنایع در ساخت مدارس و مجتمع‌های آموزشی بخشی از این خلأ را جبران کرده است.

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس همچنین به طرح‌های حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: احداث بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی با مشارکت بخش خصوصی یکی از اقدامات مهم و ارزشمند در راستای ارتقای خدمات درمانی شهرستان است.

وی همچنین به موضوع ناترازی انرژی پرداخت و اظهار کرد: ورود صنایع به حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، گامی مهم در کاهش مشکلات تأمین برق است و باید تقویت شود.

حجت الاسلام سبزی بر اهمیت طرح‌های آبخیزداری به‌ویژه در مناطق نوبران و خرقان تأکید کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها موجب جلوگیری از هدررفت آب، تغذیه سفره‌های زیرزمینی و کاهش خسارات سیلاب می‌شود. همچنین کنترل برداشت‌های بی‌رویه منابع آبی و مدیریت صحیح چرای دام، از ضروریات صیانت از منابع طبیعی است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه با بیان اینکه تخصیص اعتبارات طرح‌های مصوب کافی نبوده، گفت: با وجود پیش‌بینی بودجه مناسب در سال گذشته، میزان تخصیص‌ها رضایت‌بخش نبود و لازم است با پیگیری‌های مستمر، منابع مالی لازم تأمین شود.

حجت‌الاسلام سبزی بخش مهمی از سخنان خود را به مسائل حوزه معادن اختصاص داد و گفت: ما با اصل فعالیت‌های معدنی مخالف نیستیم، زیرا معادن بخشی از ثروت ملی هستند و باید در چارچوب قانون بهره‌برداری شوند؛ اما آنچه امروز مشاهده می‌شود، در برخی موارد خارج از اصول فنی و ملاحظات محیط‌زیستی است.

وی افزود: در برخی نقاط، یک معدن پس از هفت سال هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده، اما در این مدت حدود ۹۰۰ هکتار از اراضی و مراتع را تخریب کرده است، این روند نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه خسارات زیست‌محیطی و اجتماعی جدی به همراه داشته و موجب نگرانی ساکنان روستاها شده است، به‌گونه‌ای که برخی‌ حتی به ترک محل سکونت خود فکر می‌کنند.

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس با انتقاد از عملکرد برخی سرمایه‌گذاران معدنی گفت: گاهی بدون توجه به حقوق مردم محلی و ملاحظات زیست‌محیطی، تنها با اتکا به توان مالی، تخریب گسترده اراضی اتفاق می‌افتد؛ در صورتی که فعالیت معدنی باید محدوده مشخص، ضوابط روشن و نظارت دقیق داشته باشد.

حجت الاسلام سبزی به چالش‌های پسماندهای صنعتی اشاره کرد و افزود: جانمایی نامناسب پسماند در منطقه، از مشکلات جدی ساوه و زرندیه است، برای نمونه، در خرقان بیش از ۴۲۰ هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی به‌عنوان محل پسماند صنعتی تعیین شده که این تصمیم می‌تواند به نابودی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه منجر شود.

وی با انتقاد از پراکندگی و نبود مدیریت یکپارچه پسماند گفت: در حالی که برخی اراضی واگذارشده قبلی هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند، تخصیص اراضی جدید صورت می‌گیرد که این روند غیرمنطقی و مغایر اصول مدیریت سرزمین است.

حجت الاسلام سبزی تصریح کرد: پسماندها باید در مکان‌های مناسب، بیرون از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی جانمایی شوند،رهاسازی پسماند در عرصه‌های حاصلخیز، علاوه بر تخریب محیط‌زیست، دامداری و معیشت مردم را نیز تهدید می‌کند.

وی افزود: در برخی مناطق پسماندها بدون مدیریت رها شده و آسیب جدی به منابع طبیعی و سلامت مردم وارد کرده است،لازم است دستگاه‌های مسئول به‌ویژه حوزه‌های مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌زیست، نظارت و برخورد قاطعی با این تخلفات داشته باشند.

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: مجلس آمادگی دارد برای اصلاح رویه‌ها و حمایت از اقدامات قانونی دستگاه‌های اجرایی همکاری کند تا توسعه منطقه به‌صورت متوازن و مبتنی بر حفظ منابع طبیعی و منافع مردم پیش برود.