برخورد سواری و تریلی در آزادراه زنجان–تبریز ۴ فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۰۳:۳۰ بامداد امروز در پی اعلام گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سمند با تریلی در کیلومتر ۱۲۵ آزادراه تبریز به زنجان و حوالی روستای آلقو، بلافاصله نجاتگران پایگاه امدادونجات شهید ملک پور (عزیزکندی) هشترود به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، چهار نفر در دم جان خود را از دست داده بودند که نجاتگران پس از رسیدن به محل حادثه و ایمن سازی صحنه اقدام به رهاسازی سه نفر از فوتی‌ها کردند.

جودی گفت: این عملیات پس از رهاسازی و ایمن‌سازی صحنه، در ساعت ۴:۳۰ پس از تحویل پیکر فوتی ها به مراجع قانونی به پایان رسید.