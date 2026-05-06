به گزارش خبرگزاری مهر، جلد نخست کتاب «اصحاب امام سجاد علیه‌السلام» اثری پژوهشی و تحلیلی پیرامون بازخوانی هویت، نقش و تأثیرگذاری یاران امام چهارم در صیانت از میراث عاشورا و معارف اهل‌بیت (ع) به همت جمعی از پژوهشگران زیر نظر استاد محمدهادی یوسفی غروی منتشر شد.

این کتاب با هدف تبیین استراتژی حضرت سجاد (ع) در تربیت شاگردان، مجموعه‌ای جامع از زیست‌نامه و کنشگری اصحاب را ارائه می‌دهد که در تاریک‌ترین دوران استبداد اموی، بنیادهای فکری شیعه را تقویت کردند.

چگونه امام سجاد (ع) توانستند از میان خفقان سیاسی، شبکه‌ای از عالمان و مجاهدان را در سراسر جهان اسلام سازماندهی کنند که حافظان واقعی سنت و عترت باشند؟

در این اثر، علاوه بر بررسی متنی و رجالی، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی شخصیت‌های برجسته‌ای همچون ابوحمزه ثمالی و سعید بن جبیر واکاوی شده تا الگوهای عینی «ایمان پایداری» برای نسل امروز بازشناسی شود.

پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) این کتاب را در ۵۹۱ صفحه و در قطع وزیری در بازار نشر عرضه کرده است.