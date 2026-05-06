پل طبیعت «قرمز» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، چراغ‌های پل طبیعت هر ساله همزمان با روزهای جهانی تالاسمی، هلال احمر و صلیب سرخ برای جلب توجه افکار عمومی به بیماران تالاسمی و پاسداشت خدمات دواطلبانه امدادگران، به رنگ قرمز در می‌آید که نماد حمایت از بیماران تالاسمی، هلال احمر و صلیب سرخ است.

۱۸ اردیبهشت با هدف پیشگیری از تولد تالاسمی و ارتقای کیفیت درمان و زندگی بیماران تالاسمی نامگذاری شده است.

امسال نیز همچون سال‌های گذشته پل طبیعت به عنوان یکی از نمادهای شهری تهران به رنگ قرمز درمی‌آید تا افکار عمومی را برای حمایت از بیماران تالاسمی نسبت به نتیجه شکایت خانواده‌های قربانیان تالاسمی از تحریم مستقیم دارو جلب کند؛ چرا که این تحریم‌ها منجر به مرگ بیش از ۱۰۰۰ نفر و ازدیاد عوارض حاد در ۱۲۰۰۰ بیمار آسیب دیده، شده است.