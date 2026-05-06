صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: از امروز (چهارشنبه، ۱۶ اردیبهشت) تا روز جمعه (۱۸ اردیبهشت) در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، همچنین ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، زاگرس مرکزی و ارتفاعات شمال‌شرق کشور در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز شنبه (۱۹ اردیبهشت) نیز در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، بخش‌هایی از مرکز، شمال‌غرب و دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

ضیائیان بیان کرد: امروز (۱۶ اردیبهشت) در غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، فردا (۱۷ اردیبهشت) در بخش‌هایی از مرکز، روز جمعه (۱۸ اردیبهشت) در نوار شرقی و روز شنبه (۱۹ اردیبهشت) در شرق و شمال‌شرق کشور در برخی ساعات، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

وی با اشاره به وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۱۶ اردیبهشت) کمی ابری همراه با وزش باد است و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. کمینه دمای تهران ۱۷ و بیشینه آن ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره صدور هشدار سطح نارنجی برای استان تهران خبر داد و افزود: از امروز (چهارشنبه، ۱۶ اردیبهشت) تا روز پنجشنبه (۱۷ اردیبهشت)، در مناطق شمالی استان تهران در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید و در نیمه جنوبی، مناطق غربی، مرکزی و ارتفاعات نیز وزش باد بسیار شدید همراه با احتمال طوفان و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به فعال شدن سامانه بارشی جدید تصریح کرد: در قالب هشدار دوم، تا صبح امروز در برخی ساعات بارش متوسط باران، مه رقیق، رگبار و رعدوبرق در مناطق مختلف کشور پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی یادآور شد: در ارتفاعات نیز بارش باران، رگبار و رعدوبرق همراه با احتمال بارش برف در ارتفاعات بالادست و قله‌ها، مه‌آلودگی، کولاک برف و در برخی نقاط احتمال تگرگ دور از انتظار نیست.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی کانون اصلی اثرگذاری این سامانه بارشی و ناپایدار جوی مناطق شمال‌غرب و شمال استان تهران، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات شمال‌غرب رخ خواهد داد.