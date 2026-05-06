۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

معاون آموزشی وزیر علوم:

هنوز تصمیمی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات دانشجویان اتخاذ نشده است

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: هنوز تصمیم نهایی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اتخاذ نشده است، به محض ثبات شرایط برای بازگشت به آموزش حضوری برنامه‌ریزی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم اعلام کرد: به محض اینکه فضا روشن‌تر و شرایط با ثبات‌تر شود، برای بازگشت به آموزش حضوری نیز برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: شرایط به‌صورت مستمر در حال تغییر است. تصمیم‌گیری‌ها متناسب با وضعیت پیش رو اتخاذ می‌شود.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: بر این اساس هنوز تصمیم نهایی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اتخاذ نشده است.

به گزارش مهر، صبح امروز برخی از خبرگزاری ها به نقل از معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرده بودند؛ امتحانات پایان ترم مجازی است، به محض اینکه فضا روشن‌تر و شرایط با ثبات‌تر شود، برای بازگشت به آموزش حضوری برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

کد مطلب 6822116
زهرا سیفی

