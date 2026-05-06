دیدار سران چین و آمریکا به اهرم فشار بر ایران تبدیل نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دیپلماتیک آسیایی به المیادین اعلام کردند که چین قاطعانه اجازه نمی دهد که از نشست قریب الوقوع شی جین پینگ و دونالد ترامپ روسای جمهور چین و آمریکا در پکن به عنوان اهرم فشاری علیه ایران استفاده شود.

منابع آگاه بیان کردند که چین از همان ابتدای ماجرا، اعلام دونالد ترامپ درباره «مأموریت آزادی کشتیرانی» را تلاشی از سوی آمریکا برای اعمال فشار سیاسی در آستانه نشست پیش‌رو ارزیابی کرده بود.

به گفته این منابع، پکن به‌خوبی آگاه است که واشنگتن تلاش دارد جنگ علیه ایران را به ابزاری برای فشار، چانه‌زنی و حتی نوعی باج‌گیری سیاسی تبدیل کند.

بر همین اساس، چین معتقد است ناکامی عملیات موسوم به «آزادی کشتیرانی» موجب شد ترامپ یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار خود را در چارچوب پروژه «تسویه بزرگ» با چین از دست بدهد.

منابع مذکور به المیادین تأکید کرده‌اند که اگرچه تمرکز چین بر منطقه خلیج فارس جدی و گسترده است و پکن به توسعه روابط با کشورهای این منطقه اهتمام دارد، اما این رویکرد هرگز به معنای نادیده گرفتن جایگاه راهبردی ایران نخواهد بود.

به گفته این منابع، چین به آینده خلیج فارس و کل منطقه در دوره پس از جنگ توجه ویژه دارد و در پی آن است که ترتیبات جدید منطقه‌ای بر پایه ثبات و مشارکت بازیگران اصلی شکل گیرد.

در همین چارچوب، پکن خواهان شکل‌گیری یک تفاهم امنیتی منطقه‌ای مستقل است؛ تفاهمی که ایران در آن دارای نقشی محوری و اساسی باشد، نه اینکه امنیت منطقه به قیمت حذف یا تضعیف تهران تعریف شود.

منابع مذکور تصریح کردند که چین با وجود برخورداری از روابط اقتصادی نیرومند با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مخالف اعمال فشارهای خارجی بر هر طرف منطقه‌ای است، به‌ویژه اگر این فشارها متوجه ایران باشد.

این منابع همچنین هشدار داده‌اند که همراهی با سیاست‌های آمریکا و تبدیل برخی کشورهای خلیج فارس به پایگاه‌هایی برای حمله به ایران، می‌تواند پیامدهای سنگین و خطرناکی برای کل منطقه در پی داشته باشد.

به گفته این منابع، چین به‌صورت آشکار بر این مسئله تأکید دارد که سرنوشت کشورهای خلیج فارس باید در اختیار ملت‌های همان کشورها باشد.

منابع المیادین همچنین اعلام کردند که از نگاه چین، هیچ الگوی مؤثری برای حل‌وفصل سیاسی یا امنیتی در خلیج فارس، به‌ویژه در ارتباط با تنگه هرمز، بدون حضور و مشارکت ایران قابل تصور نیست.

بر اساس این ارزیابی، پکن در حال پیگیری مدلی تلفیقی در منطقه است؛ مدلی که ابعاد اقتصادی، امنیتی و سیاسی را به‌صورت هم‌زمان در بر می‌گیرد، اما متضمن ارائه ضمانت امنیتی اختصاصی به هیچ کشور خاصی نیست.

چین بر این باور است که کشورهای دو سوی خلیج فارس باید خود، مسئولیت ارائه تضمین‌های امنیتی متقابل را بر عهده بگیرند، در حالی که پکن می‌تواند در سطحی جدی و مؤثر، ضمانت‌های اقتصادی و توسعه‌ای ارائه دهد.

در نگاه راهبردی چین، این عامل اقتصادی است که بستر اصلی سازش و تسویه سیاسی در منطقه را فراهم می‌سازد و در نهایت مانع از بروز جنگ‌های تازه می‌شود.

این منابع در ادامه تأکید کرده‌اند که همان‌گونه که چین خواهان ثبات در منطقه خلیج فارس است، به همان میزان نیز نسبت به ثبات در شرق آسیا، به‌ویژه در کشورهای هم‌جوار خود، حساسیت دارد. از همین منظر، پکن معتقد است روند عقب‌نشینی نفوذ آمریکا در شرق آسیا رو به افزایش است؛ روندی که حتی برخی از متحدان سنتی واشنگتن را نیز در بر گرفته است.

به گفته منابع المیادین، این عقب‌نشینی هم‌زمان با جنگ علیه ایران شدت گرفته و با ایستادگی و مقاومت ایران، بیش از پیش آشکار شده است.

این منابع بیان کردند: از نشانه‌های این تحول، مواضع مهم برخی کشورهای همسایه چین، از جمله کره جنوبی و ژاپن، در مخالفت با مشارکت در جنگ عنوان شده است.