عباس قنبری باغستان، معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت ارزیابی دانشگاههای خارجی پس از دوران جنگ، توضیحاتی را ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه ارزیابی دانشگاهها به صورت سالیانه انجام میشود و تغییرات آنی نیست، تاکید کرد: شرایط «پسا جنگ» به طور کامل در نظر گرفته شده و وزارت علوم دستور کاری تحت عنوان «بازآرایی دانشگاهها، پسا جنگ» را ابلاغ کرده است که دانشگاه ها باید براساس آن یک بازنگری در اولویتها و برنامهریزیها داشته باشند.
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان اظهار داشت : سازمان امور دانشجویان در بحث بازآرایی برنامه ها و آماده سازی برای پسا جنگ، دو فرض اصلی را برای شرایط پسا جنگ مد نظر قرار داده است: اول، تداوم آموزش و فعالیت دانشگاهها و دوم، حرکت به سمت استقلال و شکوفایی علمی و فناورانه با توجه به ضعفهای نمایان شده در حوزههای فناوری در دوران جنگ.
وی افزود: بنابراین در ارزیابی دانشگاه ها باید تمرکز ما بر برجسته کردن دانشگاههایی باشد که در رشتههای نوظهور، فناورانه و رشته های هایتک قوی هستند. بنابراین در ارزشیابی و رتبه بندی دانشگاه های خارجی علاوه بر رویکرد قبلی و توجه به دانشگاههای مطرح، یک توجه ویژه هم به دانشگاههایی خواهیم داشت که در رشتههای فناورانه و های تک، قوی هستند.
معاون سازمان امور دانشجویان همچنین بر تمرکز جدی بر «هدایت تحصیلی دانشجویان» تأکید کرد و گفت: دانشجویان تا کنون براساس برنامه ریزی و اهداف خود دانشگاه خارجی را انتخاب کرده و تحصیل می کردند، اما امسال «اداره راهنمایی تحصیلی» سازمان به صورت جدی فعال شده و برنامههایی برای آموزش و معرفی رشتههای جدید به ویژه رشته های نوظهور و فناورانه برای دانشجویانی دارد که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند و هدف آن نیز این است که دانشجویان به سمت رشتههای مورد نیاز کشور هدایت شوند تا ضعفهای آشکار شده در زمان جنگ در حوزه فناوری جبران شود.
وی در خصوص ارزیابی و یا حذف برخی از دانشگاه های خارجی با توجه به شرایط جنگی خاطرنشان کرد: درحال حاضر، برنامهای برای حذف یا اضافه شدن دانشگاهها به دلیل شرایط جنگ وجود ندارد، منتهی از امسال، ارزشیابی دانشگاهها به صورت موضوعی نیز با همکاری پایگاه استنادی «ISC» انجام خواهد شد تا دانشگاههای قوی در رشتههای نوظهور برجستهتر شوند.
