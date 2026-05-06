۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

مخبر: شهید سلیمانی منشأ خدمات بسیار بزرگی در کشور بود

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب گفت: شهید سلیمانی در مولفه‌های مختلف کشور منشأ خدمات بسیار بزرگی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر در حاشیه چهلمین روز شهادت شهید غلامرضا سلیمانی با اشاره به بزرگ‌منشی و خدمات ارزشمند این سردار شهید اظهار کرد: انصافاً سردار بزرگی را از دست دادیم. شهید سلیمانی در مولفه‌های مختلف کشور منشأ خدمات بسیار بزرگی بود.

مخبر با تأکید بر نقش سردار سلیمانی در محرومیت‌زدایی و فعالیت‌های بسیج افزود: این شهید والامقام در جریان جنگ، عملکردی برجسته داشت و در بسیج مردم برای حل مسائل کشور بسیار مؤثر بود. سردار سلیمانی یک ولایت‌مدار حقیقی بود که تمام فکر و ذهنش در خدمت تدابیر رهبر معظم انقلاب قرار داشت.

دستیار رهبر انقلاب همچنین به توانمندی برنامه‌ریزی این فرمانده شهید اشاره کرد و گفت: ایشان توانست جریان بسیج را به شکلی منظم و سازمان‌یافته برای خدمت به کشور، اسلام، نظام و خصوصاً ولایت ساماندهی کند.

محمد مخبر در پایان با بیان تأسف از شهادت این فرمانده بزرگ، افزود: متأسفانه این اتفاق تلخ رخ داد، اما قطعاً شهادت ایشان نیز همچون حیاتش منشأ خدمات بزرگی برای کشور خواهد بود.

هادی رضایی

