به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به خسارت‌های جنگ تحمیلی سوم به ایران عزیز تاکید کرد که در جمهوری اسلامی کسی به راحتی از کنار این خسارت‌ها نخواهد گذشت.



وی اظهار داشت: به دلیل ترورهایی که در این جنگ، دشمن آمریکایی- صهیونی انجام داد که در راس آن ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی بود، خسارت سنگینی به ملت ایران وارد شد.



مخبر تصریح کرد: تحمیل این خسارت‌ها از سمت دشمنان ملت ایران، مساله‌ای نیست که ما به راحتی از آن بگذریم.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نتیجه این جنگ برای جمهوری اسلامی دستاوردهایی داشته است، اظهار داشت: دستاوردهای این جنگ، خون بهای شهدا است که قابل معامله و گذشت نیست و کسی نمی‌تواند نسبت به این مسائل گذشت کند.



وی تاکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای فرمودند، دشمنان آمریکایی صهیونی باید خون بهای این عزیزان را بدهند؛ غرامت جمهوری اسلامی را پرداخت کرده و باید تنبیه شوند و در صورت عدم توجه دشمن به این مهم، به همین اندازه به آنها آسیب خواهیم رساند.