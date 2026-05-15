به گزارش خبرنگار مهر ،حجت الاسلام سید محمد معلمی در خطبه های نماز جمعه شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: بخشی از گرانی‌های اخیر ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و بخشی دیگر نتیجه سوءاستفاده محتکران و اخلالگران اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی است و مسئولان باید با قاطعیت با مفسدان برخورد کنند.

امام جمعه تربت حیدریه یکی از مهم‌ترین عوامل گرانی را مشکلات ساختاری اقتصاد کشور دانست و افزود: سال‌هاست کشور با زخم‌های کهنه اقتصادی مواجه است که در دوران جنگ نیز خود را نشان داد و یکی از مهم‌ترین معضلات آن کسری بودجه دولت است که موجب چاپ پول بدون پشتوانه و در نهایت افزایش تورم می‌شود.

وی بیان کرد: هزینه‌های بالای دولت نیز عامل دیگری در تشدید مشکلات اقتصادی است که باعث می‌شود دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی شود و امسال میزان این استقراض نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

معلمی گفت: برخی افراد فرصت‌طلب از این شرایط سوءاستفاده کرده و با افزایش بی‌دلیل قیمت کالاها به مردم فشار وارد می‌کنند، این افراد در حقیقت مفسدان اقتصادی و ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادی هستند که تحمل انسجام و حضور پرشور مردم را ندارند.

امام جمعه تربت حیدریه تاکید کرد:پس از ناکامی اخلالگران در ایجاد التهاب در بازار بورس، آنان به سراغ کالاهای اساسی مردم رفتند و افزایش چند برابری قیمت‌ها در کنار بی‌ثباتی بازار موجب نگرانی و عصبانیت مردم شده است.