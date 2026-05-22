۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی قاطعانه برخورد کند

تربت حیدریه- امام جمعه تربت حیدریه گفت: مردم از گرانی‌ها و سوءاستفاده‌های اقتصادی گلایه‌مندند و مسئولان باید پاسخگو باشند و قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی قاطعانه برخورد کند.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام سید محمد معلمی امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه شهرستان تربت حیدریه با بیان اینکه همه مسئولان از سطوح عالی تا مدیران شهرستانی و روستایی مخاطب فرمایشات رهبر معظم انقلاب هستند، اظهار کرد: امروز وظیفه همه دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی، تلاش مجاهدانه برای حل دغدغه‌های مردم و حرکت در مسیر پیشرفت کشور است.

امام جمعه تربت حیدریه یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و رهبری را برخورد جدی با اخلالگران اقتصادی دانست و گفت: قوه قضائیه باید در برابر کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی، معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، قاطعانه وارد میدان شود و تنها به بیان و شعار اکتفا نکند.

وی با انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاها و خودروها افزود: مردم انتظار دارند مسئولان سه قوه از مدیران شرکت‌های خودروسازی درباره افزایش ناگهانی قیمت‌ها توضیح بخواهند و اگر دلیلی وجود دارد، شفاف برای مردم بیان شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
