سرلشکر رضایی: آمریکایی ها باید دندان نفت را در خلیج فارس بکشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی، مشاور نظامی فرمانده کل قوا و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس در مصاحبه با شبکه المیادین، گفت: آمریکا در شرایط کنونی با طرح موضوع بازگشایی تنگه هرمز میخواهد یک اقدام نمایشی انجام دهد و سپس از منطقه خارج شود، اما ایران چنین اجازهای نخواهد داد. آمریکا باید خسارتهایی را که به ایران وارد شده جبران کند و ایران حتماً حقوق و خسارتهای خود را خواهد گرفت.
سردار رضایی با بیان اینکه میخواهم به مردم عزیز منطقه سلام و درود بفرستم؛ اظهار داشت: سلام و درود به ارواح شهدای مقاومت، شهدای مظلوم لبنان، یمن، سوریه، عراق و کل جهان اسلام و پس از آن، به ارواح قهرمانان جهان اسلام، سید حسن نصرالله و یارانش که به عنوان مجاهد از اسلام، قرآن، لبنان و جهان اسلام دفاع کردند، درود و سلام میفرستم. همچنین به همه مجاهدان راه خدا در محورهای مقاومت، در محور لبنان، عراق و یمن، درود و سلام میفرستم. به برادر عزیزم، سید عبدالملک بدرالدین که رهبری مجاهدان شجاع یمن را بر عهده دارد، درود و سلام میفرستم.
وی ادامه داد: اجازه دهید با آیهای از قرآن کریم شروع کنم و معتقدم که این آیه با شرایط فعلی جهان اسلام مناسب است. قرآن کریم در سوره حج میفرماید: «و در راه خدا جهاد کنید، به حق جهاد در راه او. او شما را برگزیده و در دین هیچ سختی بر شما قرار نداده است. [این] آیین پدرتان ابراهیم است. او شما را پیش از این [در کتب آسمانی پیشین] و در این [قرآن] مسلمان نامید تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم باشید.» به این آیه مبارکه برمیگردم و توضیح میدهم که چرا این آیه را در ابتدای سخنانم انتخاب کردم.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه در واقع، انقلاب اسلامی ایران با هدف استقلال از دو قرن سلطه بود؛ یادآور شد: در طول این دو قرن، ما توسط انگلیسیها، آمریکاییها، روسها و کشورهای اروپایی استعمار شدیم. ما با آنها مبارزه کردیم و چندین بار در وقایع متوالی مانند ملی شدن نفت با آنها جنگیدیم. وقتی امام خمینی آمد، الگوی جامعی برای استقلال ملت ایران ارائه داد که به انقلاب اسلامی و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تبدیل شد. پس از ۲۵۰۰ سال، سلطنت برداشته شد. جمهوری اسلامی از طریق مبارزه با قدرتهای استکباری و مبارزه سیاسی علیه ایالات متحده شکل گرفت و آغاز شد. مبارزه ما برای دفاع از مسلمانان معمولاً از طریق ابزارهای غیرنظامی با حمایت از آنها، حمایت از مردم مسلمان بود. اما حدود دو سال پیش یا بیشتر، ایالات متحده جنگ سیاسی خود علیه ما را به جنگ نظامی تبدیل کرد. پس از حدود ۴۵ سال، جنگ ما علیه اسرائیل و ایالات متحده به جنگ نظامی تبدیل شد و اکنون در شرایط کاملاً متفاوتی هستیم. ما باید همانطور که به موفقیت و پیروزی رسیدیم، به پیروزی کامل دست یابیم و دستاوردهای ما در این جنگ را توضیح خواهم داد.
سرلشکر محسن رضایی با تاکید بر اینکه ما اجازه نخواهیم داد که ایالات متحده با فرار از منطقه به این امر پایان دهد؛ متذکر شد: در شرایط جدید پیرامون باز شدن تنگه هرمز، ایالات متحده میخواهد یک نمایش ترتیب دهد و سپس فرار کند. ما اجازه این کار را نخواهیم داد. اینجا میدان جنگ است و ما باید در تعاملات خود با آمریکاییها به یک نتیجه نهایی برسیم و از این جنگ سود ببریم. آنها باید خساراتی را که متحمل شدهایم جبران کنند. حتی اگر آنها به ایالات متحده فرار کنند، بدون شک ما حقوق و غرامت خسارات خود را به دست خواهیم آورد. ما ۴۷ سال است که آنها را تحمل کردهایم و اکنون نیز به مقاومت خود ادامه خواهیم داد.
وی هشدار داد: آمریکاییها باید دندان نفت را در خلیج فارس بکشند. این دومین باری است که آنها وارد منطقه شدهاند، با این تصور که پس از شکست یا ناکامی اتحاد جماهیر شوروی، میتوانند خلأ موجود در منطقه را پر کنند. بوش میخواست به منطقه حمله کند اما نتوانست و اکنون ترامپ این سناریوی شکستخورده را به شکلی دیگر تکرار کرده است تا خلأ قدرت در منطقه را به تنهایی پر کند. این اتفاق نخواهد افتاد و محقق نخواهد شد. خلیج فارس باید یک خلیج مستقل باشد و نمیتواند در معادلات آینده بین ایالات متحده و چین گنجانده شود. ما یک منطقه مستقل هستیم. ایران، پادشاهی عربستان سعودی و ترکیه باید به پیشرفت خود در یک منطقه مستقل ادامه دهیم. بنابراین، مسئله ایالات متحده پر از حماقت است و آنها اعتراف کردهاند که این جنگ، یک جنگ کور است. اکنون میگویم که این جنگ نه تنها احمقانه، بلکه جاهلانه است و یک جنایت بزرگ بود. آمریکاییها میخواستند به پیروزی برسند و از منطقه فرار کنند، اما راه برای آنها مسدود شده است و نمیتوانند برگردند زیرا در جهان تنها شدهاند و حتی متحدان قدیمی آنها نیز به آنها کمکی نمیکنند.
دشمنان از تنگه هرمز علیه مردم ایران سوءاستفاده کردهاند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موضوع تنگه هرمز گفت: دشمنان از این تنگه علیه مردم ایران سوءاستفاده کردهاند. شما به یاد دارید، و مردم منطقه به یاد دارند که در حمله صدام حسین به ایران، صدها کشتی پر از سلاح و تجهیزات برای صدام حسین ارسال شد و او از آنها علیه ما استفاده کرد، اما ما تحمل کردیم. در این جنگ دوازده روزه اخیر، تنگه هرمز و خلیج فارس علیه ما استفاده شد. در این جنگ، ایالات متحده و اسرائیل از تنگه هرمز علیه ما استفاده کردند. هدف اصلی ما در تنگه هرمز، امنیت است، برقراری امنیت برای ایران و کل منطقه خلیج فارس. اگر تنگه هرمز دوباره از کنترل و مدیریت ایران خارج شود، دشمن دوباره از آن علیه ایران و مردم ایران استفاده خواهد کرد. موضوع دوم تجارت است. ما وظیفه خود میدانیم که تجارت در منطقه را تأمین کنیم. سه طرف تنگه در خاک ایران است. البته برقراری این امنیت هزینه دارد و ما باید این هزینه را از تنگه هرمز تأمین کنیم.
سرلشکر محسن رضایی با اشاره به جنایات آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه ایران؛ گفت: رفتار ما در این جنگ منطقی بود. اولاً، ما تلاش میکنیم از چارچوب هنجارها و قوانین بینالمللی منحرف نشویم، در حالی که دشمن از آنها منحرف خواهد شد. ما تلاش میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که رویارویی نظامی علیه ایالات متحده و اسرائیل بر امور بشردوستانه و مردم عادی تأثیری نگذارد، در حالی که آنها در ایران مردم را میکشند. جنگ ایران پیام بشردوستانه و پیام مقاومت دارد و بنابراین ما مذاکره در کنار جنگ را پذیرفتیم. با توجه به بیاعتمادی ما به ترامپ و دوستانش از جنگ قبلی، میتوانستیم وارد مذاکره نشویم، اما موضوع به تفصیل به رهبر شهیدمان ارائه شد و در آنجا تصمیم بر اساس روحیه انساندوستی و اینکه ما چارچوب اخلاقی داریم که آمریکا ندارد، گرفته شد، هرچند آنها در میانه مذاکرات به ایران حمله کردند و پس از دوازده روز نتانیاهو از ترامپ درخواست آتشبس کرد و ترامپ با آقای عراقچی تماس گرفت و درخواست آتشبس کرد و ایران آن را پذیرفت. شش ماه بعد آنها یک کودتای نظامی ناموفق در ایران انجام دادند و ما میتوانستیم تمام مذاکرات با آمریکا را متوقف کنیم زیرا آمریکا از کودتا حمایت کرد و ترامپ اعلام کرد که من به کودتاچیان سلاح دادهام. با این حال، طبق همان اصول انسانی و اخلاقی، ما دوباره پذیرفتیم که وارد مذاکره شویم و آنها بار دیگر عهد و پیمانها را زیر پا گذاشتند و جنگ رمضان آغاز شد.
مشاور نظامی فرمانده کل قوا گفت: آمریکا مذاکرات را بیمعنی کرد. با این حال، نخست وزیر پاکستان با ایران تماس گرفت و گفت که آمریکا پذیرش شرایط ایران را اعلام کرده است. ما ده شرط داشتیم که به آمریکاییها ارائه دادیم. نخست وزیر پاکستان پذیرش این شرایط از سوی ایالات متحده را اعلام کرد و ما درخواست کردیم که ایالات متحده پذیرش این شرایط را اعلام کند. آنها نیز به صورت خلاصه پذیرش خود را اعلام کردند. بر اساس همان اصول و روحیه انساندوستانهای که با ادامه و گسترش جنگ در منطقه مخالف بود، ما با مذاکرات موافقت کردیم و به مذاکره رفتیم. با این حال، در روز اول، ونس و تیمش به گونهای صحبت کردند که با موافقت اولیه آنها با شرایط ایران مغایرت داشت و به همین دلیل مذاکرات متوقف شد. آنها درخواست آتشبس دیگری کردند که ما با آن مخالفت کردیم. اکنون ما در حالت سکوت نظامی هستیم. در آخرین روز آتشبس دو هفتهای، آنها وارد دریای عمان شدند و تمام کشتیهای جنگی و هواپیماهای خود را برای محاصره ایران وارد دریای عمان و اقیانوس هند کردند و دوباره درخواست مذاکره کردند. ما شرایطی را اعلام کردیم که قبل از مذاکره و پیششرطها، ایالات متحده و آمریکاییها باید خسارات ایران را بپذیرند و وجوه انباشته شده ایران را آزاد کنند. شرایط دیگری نیز اضافه شد. به غیر از این، ما با آمادگیهای دفاعی خود آماده و مهیا هستیم و مطمئناً خسارات خود را از آمریکاییها خواهیم گرفت.
امور تحت کنترل رهبر ایران است و ما به جلو حرکت میکنیم
وی درباره ویژگیهای رهبر جدید ایران بیان داشت: میتوانیم مردم ایران را باتجربهترین و آزمایششدهترین مردم در ساخت یک دولت اسلامی بدانیم. بیش از صد سال پیش، ما اولین قانون اساسی اسلامی را نوشتیم و از آن زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، بحثهای گستردهای در مورد موضوع دولتسازی و تدوین نظام سیاسی در ایران داشتیم. بنابراین، نظام سیاسی فعلی در ایران از پایه و اساسی برخوردار است که بیش از صد سال دوام خواهد داشت. نظام سیاسی، انتخابات، حاکمیت مردمی، رابطه بین قوای حکومت و رابطه بین قوای حکومت و رهبر انقلاب اسلامی - ما این موارد را به طور دقیق توضیح دادهایم. رهبر شهید ما بر چندین دولت و بیش از سی انتخابات برگزار شده در ایران نظارت داشت. بنابراین، هیچ ابهامی در مورد فعالیتهای رهبر، رابطه او با قوای حکومت و مدیریت او بر نیروهای مسلح وجود ندارد. هیچ ابهامی وجود ندارد، به خصوص که رهبر فعلی ما، که با رهبر شهید بوده است، تمام تجربیات به دست آمده در طول بیش از سی سال را در اختیار دارد و این تجربه به او منتقل شده است. بنابراین، او مدیریت ایران را از صفر شروع نمیکند؛ او تجربه کافی دارد و اکنون امور تحت کنترل اوست و ما به جلو حرکت میکنیم. او فرمانده کل نیروهای مسلح ایران است و کشور، سپاه پاسداران، ارتش و پلیس را مدیریت میکند. در رأس این نیروها، ارکان قرار دارند؛ سلسله مراتبی وجود دارد که همه این نیروها را رهبری میکند. همچنین، سه قوه در ایران مستقل هستند و رابطه آنها با رهبر معظم انقلاب در قانون اساسی ایران به وضوح تعریف شده و به طور دقیق آزمایش شده است. بنابراین، طبق گفتمان روزمره دانشمندان امروز، جمهوری اسلامی به یک نهاد قوی در هر دو سطح بالا و پایین تبدیل شده است.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه یکی از بزرگترین معضلات دشمنان جمهوری اسلامی، به ویژه ایالات متحده، این است که مردم ایران و تاریخ ایران را به طور دقیق نمیشناسند و از روابط سیاسی داخلی ایران آگاهی ندارند؛ افزود: به عنوان مثال، وقتی اعتراضاتی رخ میدهد، آنها این اعتراضات را مشابه اعتراضات قدرتهای استکباری میدانند و سپس از معترضان حمایت میکنند و انتظار دارند که رژیم سقوط کند. اما ورق برمیگردد و معترضان با آنها مقابله میکنند. یکی از نکات مهم در ایران، اعتماد مردم به دولتهای مختلف بر اساس نظر رهبر انقلاب، رهبر جامعه است. آنها میدانند که وقتی بین قوا و مسئولین مختلف در ایران اختلاف نظر ایجاد میشود، به سخنان رهبر انقلاب اعتماد میکنند. اما دشمن فکر میکند که این نشانهای از سقوط رژیم ایران است و این رویا محقق نشده و نخواهد شد. برخی میگویند: «امام شهید شده است، پس جمهوری اسلامی چگونه ادامه خواهد داد؟» اما من به شما میگویم که جمهوری اسلامی با قدرت بیشتری به مسیر خود ادامه میدهد و این پیروزیها از طریق این شهادتها به دست آمده است.
سرلشگر رضایی درباره نحوه انتخاب رهبری در ایران گفت: روند انتخاب رهبر انقلاب اسلامی فراتر از افراد، احزاب و جناحهای سیاسی است. به عنوان مثال، حزب خاصی وجود ندارد که رهبر را تشکیل دهد و انتخاب کند. چرا؟ چون مجلس خبرگان وجود دارد. اعضای این مجلس توسط مردم انتخاب میشوند. وقتی مردم خبرگان خود را انتخاب میکنند، که قدرت تشخیص مناسبترین رهبر برای ملت را دارند - بیش از ۸۰ نفر - این مجلس برای یک دوره هشت ساله خدمت میکند و هر هشت سال یکبار انتخابات برگزار میشود. وقتی رهبر انقلاب اسلامی فوت میکند یا شهید میشود، آنها تشکیل جلسه میدهند و تعدادی از نامزدها را بررسی میکنند. برای مثال، در این انتخابات، پنج یا شش نامزد برای رهبری وجود داشت، اما اکثریت اعضا در یک فرآیند کاملاً دموکراتیک بر اساس انتخاب خبرگان توسط مردم و سپس انتخاب رهبر توسط خبرگان مردم، به آیتالله آقای مجتبی خامنهای رأی دادند. بنابراین، انتخاب رهبر در ایران بر اساس هیچ فرد، حزب یا گروه خاصی نیست. علاوه بر این، این فرآیند نه روز طول کشید. چگونه ایران در این روزها بدون رهبر، ایستادگی و استقامت کرد؟ در اکثر کشورها، اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، کودتا رخ میدهد. پس چرا ما این را در ایران ندیدهایم؟ زیرا در ایران، شورای عالی رهبری وجود دارد و این شورا در دورههای خلاء سیاسی، امور کشور را اداره میکند. جهان باید به این نتیجه برسد که وقتی ایران در این مدت دوام آورده است، جمهوری اسلامی را نمیتوان شکست داد. جمهوری اسلامی محکم و مقاوم ایستاده است و این نه روز از ترور رهبر شهید تا انتخاب رهبر جدید، بهترین گواه این موضوع است. بر این اساس، سیاستمداران ایالات متحده و مردم آمریکا باید ترامپ را به خاطر این کار سرزنش کنند.
ایران سیاست صبر استراتژیک خود را کنار گذاشته است
وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران سیاست صبر استراتژیک خود را کنار گذاشته است، بیان کرد: بله ایران سیاست صبر استراتژیک خود را کنار گذاشته است. ما به ایرانی که قبل از جنگ دوازده روزه وجود داشت، باز نخواهیم گشت. امروز دو مدل وجود دارد. مدل اول این است که ترامپ و نتانیاهو میخواهند نقشه غرب آسیا را تغییر دهند و تعداد زیادی از کشورهای مستقل میخواهند مرزهای خود - مرزهای لبنان، مرزهای سوریه، مرزهای پادشاهی عربستان سعودی و اردن - را تغییر دهند. آنها میخواهند اسرائیل دوباره به شبه جزیره سینا حمله کند. امروز، اگر در حمله خود به ایران موفق میشدند، به مصر حمله میکردند. اما اکنون به این نتیجه رسیدهاند: ما نمیتوانیم نقشه غرب آسیا را بدون شکست دادن ایران و تغییر نقشه ایران تغییر دهیم. بنابراین، آیا ما امروز عرصه را ترک میکنیم؟ حتی اگر قرار باشد منطقه را ترک کنیم، آنها در مرزهای خود متوقف نمیشوند. آنها میخواستند ایران را به پنج کشور، عراق را به سه کشور، سوریه را به سه کشور و حتی جنوب لبنان را تا رودخانه لیطانی تقسیم کنند تا آن را به رژیم اشغالگر تحویل دهند. در مقابل این مدل، ما یک مدل و طرح جدید داریم: کشورهای منطقه باید امنیت خود را تأمین کنند. نیروهای خارجی، چه آمریکایی و چه اروپایی، باید از این منطقه خارج شوند. ما خودمان میتوانیم امنیت آن را تأمین کنیم. ما میخواهیم یک شورای امنیت منطقهای تشکیل دهیم. کشورهای بزرگی در منطقه - عراق، مصر، پاکستان و عربستان سعودی - وجود دارند و ما میتوانیم آن را تأمین کنیم. چرا باید در جنگ آمریکا و چین نقش مهره داشته باشیم؟ ما نمیخواهیم درگیر جنگ قدرت بین غرب و شرق شویم. ما طرحی داریم که همچنان در حال اجرای آن هستیم و مطمئن هستیم که ایالات متحده روز به روز رو به زوال و فروپاشی خواهد رفت و این رژیم غاصب فرو خواهد ریخت و امنیت به منطقه باز خواهد گشت.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس درباره ارتباط ایران با کشورهای منطقه، تشریح کرد: انقلاب اسلامی فرصت بسیار خوبی برای ایجاد روابط برادرانه بین ایران و کشورهای خلیج فارس بود. چرا؟ چون ما رژیم شاه را که متحد اسرائیل بود، از بین بردیم. ما آن را سرنگون کردیم و در ایران، اسلام را در کنار ایران و در کنار ملیگرایی احیا کردیم. اسلام در کنار ملیگرایی ایرانی احیا شد. پس چرا کشورهای اسلامی خلیج فارس از ندای اسلام در ایران حمایت نکردند؟ چرا از مبارزه ما علیه اسرائیل استقبال نکردند؟ کشورهای خلیج فارس هشت سال از صدام در عراق حمایت کردند. در تنگه هرمز، روزانه کشتیهایی با پرچم کویت، قطر و امارات را میدیدیم که سلاح و تجهیزات را برای ارتش بعث عراق حمل میکردند. آنها بمبها را بر سر ما میریختند و درست جلوی چشمان ما از تنگه هرمز عبور میکردند. ما تحمل کردیم و صبور بودیم و گفتیم: «آنها برادران ما هستند»، اما آمریکا آنها را تحریک کرد. آیا پس از پایان جنگ ایران و عراق، از آنها انتقام گرفتیم یا به دنبال انتقام بودیم؟ نه، برعکس، ملتهای عزیز منطقه باید بدانند که بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار پول ایران به کشورهای منطقه، به دبی و ابوظبی، چه برای سرمایهگذاری و چه برای تجارت، رفته است. در واقع، امارات با پول ایران ساخته شد. آیا درست بود که امارات با رژیم اشغالگر متحد شود و جاسوسان آن را به جزایر ایرانی بیاورد و جاسوسان اسرائیلی را به جزایر ایرانی بیاورد؟
وی ادامه داد: آنها متهم هستند. یک گروه مشکوک وجود دارد که به سفارت عربستان سعودی در منطقه حمله کرده است و دوستان ما در عربستان سعودی از ما ناراحت بودند، اگرچه این عملیات توسط طرف ایرانی انجام نشده بود و ما از این اقدام حمایت نکردیم. اما پس از آن، آیا از آنها انتقام گرفتیم؟ دوستان ما در پاکستان، آنها بین ما و پادشاهی عربستان سعودی پیمان برادری بستند و سپس، در حادثه سفارت، اختلافات را دامن زدند. و سپس، آقای شمخانی در چین با برادران ما در پادشاهی عربستان سعودی پیمان برادری یا دوستی بست. منظورم این است که، ببینید، در طول چهل و هفت سال، با وجود همکاری تعدادی از این کشورها با اسرائیل و مشارکت آنها در جنگ علیه ما، ما نه به دنبال انتقام از آنها بودیم و نه تلافی کردیم. حتی امروز، پایگاههای آمریکایی در کشورهای خلیج فارس برای حمله به ایران استفاده میشوند. وقتی آنها به ما حمله میکنند، آیا ما فقط مینشینیم و آنها را تماشا میکنیم و حمله متقابل نمیکنیم؟ متأسفانه، امارات متحده عربی با ما بدرفتاری کرده است و ما تا به امروز خشم خود را فرو خوردهایم. اما سوال من این آیه شریفه در قرآن کریم است که برای شما تلاوت کردم. این آیه مبارکه میگوید که حضرت ابراهیم علیه السلام شما را قبلاً مسلمان نامیده است و در این آیه، پیامبر باید گواه بر شما باشد و شما گواه بر مردم جهان هستید. ای مسلمانان، این مأموریت تاریخی شماست که باید در زمان خاتم الانبیاء علیه السلام آن را انجام دهید. شما باید چراغ راه امنیت و عدالت در جهان باشید. شما باید از مسلمانان حمایت کنید و در کنار مجاهدین بایستید و باید در کنار مسلمانان بایستید. آشتی ابراهیم یا ابراهیم، آشتی بین مسلمانان است، نه با کافران، زیرا ابراهیم مدتها پیش بین شما صلح برقرار کرد. آیا درست است که وقتی قرآن از شما میخواهد که گواه بر همه مردم جهان باشید، برخی از شما در کنار رژیم اشغالگر بایستید؟ ۷۲۰۰۰ شهید در غزه، بیش از ۶۰۰۰ نفر در غزه اعضای بدن خود را از دست دادهاند. به آنچه در لبنان اتفاق میافتد نگاه کنید؟ قطعاً خداوند متعال از این موضوع ناراضی و خشمگین است و پیامبر اکرم (ص) نیز از آن راضی نیست. ما مسلمانان باید در کنار هم بایستیم. چگونه میتوانیم در کنار دشمنان خود بایستیم؟ باید متحد شویم و در کنار کفار نباشیم. شما ضربهای را که به آمریکا زدیم دیدید. امیدوارم در کنار هم، متحد، بایستیم و این آشتی بین مسلمانان باشد، نه با کفار.
سردار سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به این سوال که اکنون روابط ایران و مقاومت لبنان را چگونه توصیف میکنید؛ تصریح کرد: اولین باری که با خاک لبنان آشنا شدم، زمانی بود که اسرائیل به لبنان حمله کرد و به سمت بیروت پیشروی کرد. من به همراه تعدادی از دوستانم به آنجا رفتم و شاهد رنج مردم لبنان بودم. بنابراین، حزبالله جنگ را به لبنان نیاورد؛ بلکه حزبالله در محلههای اشغالی لبنان متولد شد. بنابراین، اظهارات رئیس جمهور لبنان مبنی بر اینکه حزبالله جنگ را آغاز کرده، نادرست است. حزبالله برای دفاع از بیروت تشکیل شد و بیروت اولین پایتخت عربی بود که اسرائیل به آن حمله کرد. بنابراین، حزبالله که برای دفاع از لبنان تشکیل شد، امروز به یک نیروی قوی و قدرتمند تبدیل شده است. البته ما در دفاع از لبنان، مردم لبنان و ارتش لبنان نقش مهمی داشتیم. و امروز، من به صراحت اعلام میکنم که ما در کنار حزبالله خواهیم ایستاد و با قدرت از مردم لبنان دفاع خواهیم کرد و بدون هیچ تردیدی از ارتش لبنان دفاع خواهیم کرد. مطمئناً اگر قرار است آتشبس برقرار شود، باید لبنان را نیز شامل شود. دشمن چارهای جز پذیرش یا رد آن ندارد؛ باید تجاوز خود به لبنان را متوقف کند.
وی در ادامه با تشریح راهبرد ایران در منطقه، گفت: در حال حاضر، بحث دو جنبه دارد. جنبه اول محور مقاومت است. خدا را شکر، وحدتی بین محور مقاومت وجود دارد و ما از آن حمایت میکنیم. منظورم انصارالله، حزبالله، نیروهای حشد الشعبی در عراق و همه اعضای محور مقاومت هستند که از مردم خود در برابر طرح بزرگ اسرائیل و تغییر نقشه غرب آسیا دفاع میکنند. بنابراین، ما این کشورها را بخشی از امنیت خود میدانیم. بنابراین، اگر اسرائیل بخواهد نقشه کشورهای منطقه را تغییر دهد، این امر متوجه ایران نیز هست. و ما، از نظر دفاع از ایران و دفاع از اسلام، پشت محور مقاومت ایستادهایم. اما جنبه دیگر، مسئله ایران است. ما در مورد مسئله دفاع از ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز جدی هستیم. دشمن به دلیل از دست دادن خلیج فارس، خود را در دریای عمان و اقیانوس هند مستقر کرده است. ایالات متحده شانزده پایگاه در منطقه داشت و نمیتواند در دریای عمان و اقیانوس هند باقی بماند زیرا فاقد پایگاههای نظامی در آنجا در اقیانوس و دریا است. بنابراین، آینده ایالات متحده، از نظر امنیتی، بسیار روشن بود و به خواست خدا، کمرنگ و حذف خواهد شد. و آیندهی راهی که در پیش گرفتهایم، بسیار روشن و افتخارآمیز است.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره چشم انداز پیش روی رژیم صهیونیستی گفت: رژیم اشغالگر مرتکب یک خودکشی بزرگ شده است. اگر قرار بود اسرائیل ۱۵ سال دیگر زنده بماند، اقدام نتانیاهو عمر آن را کوتاه کرد. کسانی که قبلاً در جهان از اسرائیل حمایت میکردند، اکنون به دشمنان آن تبدیل شدهاند و حتی آمارها نشان دهنده افزایش قابل توجه احساسات ضد اسرائیلی است. همچنین واضح است که اسرائیل، ایالات متحده را به جنگ کشاند و خساراتی را متحمل شد که به حق متعلق به مردم آمریکا بود. در این جنگها، رژیم اشغالگر قربانی اصلی است. این بدان معنا نیست که اگر ایالات متحده از منطقه خارج شود، اسرائیل میتواند در آنجا زنده بماند. خیر، ما رژیم اشغالگر را یک پروژه تمام شده میدانیم. زمانی انگلیسیها منطقه را ترک کردند، پرتغالیها رفتند و آمریکاییها نیز خواهند رفت. ما و شما در منطقه خواهیم ماند و اسرائیل باید این را در نظر بگیرد. نکته دیگر این است که پیروزی ایران بر ایالات متحده منجر به یک تحول بزرگ و تغییر قابل توجه در روابط سیاسی ایالات متحده با جهان شده است. اولاً، روابط آمریکا با ناتو تضعیف شده و شکاف عمیقی بین دو طرف ایجاد کرده است. امروزه، کشورهای عربی هزینههای گزافی را که ایالات متحده متحمل شده، بیهوده میدانند و اکنون به جهانی یا منطقهای بدون حضور آمریکا میاندیشند. حتی رابطه ایالات متحده با کانادا، آمریکای جنوبی و هند نیز متشنج شده و شکاف بین چین و ژاپن گسترش یافته است. چینیها در حال بررسی کنترل تایوان هستند و درگیریهای روسها با اروپاییها تشدید شده است. همه اینها نتیجه شکست ایالات متحده در برابر ایران است و پیروزی ایران یک تحول بزرگ در منطقه ایجاد کرده است.
ایالات متحده برای رهایی از خشم ایران باید اعتماد مردم ایران را جلب کند
محسن رضایی در خصوص روند مذاکرات و شرایط ایران در مذاکرات؛ خاطرنشان کرد: در مورد مسئله هستهای و پرونده هستهای ایران، او با کسی بحث نمیکند. در مورد تنگه هرمز، همه چیز روشن است. برای اینکه ایالات متحده خود را از خشم ایران رها کند، باید به جلو حرکت کند و اعتماد مردم ایران را جلب کند. مردم و دولت ایران هیچ اعتمادی به آمریکاییها ندارند. پیششرطهایی وجود دارد که ایالات متحده باید آنها را انجام دهد. کمهزینهترین راه برای ایالات متحده، موافقت با جبران خسارات ایران است. ما این شرایط را در ده بند اعلام کردیم و قبلاً آنها را اعلام کردیم. نخستوزیر پاکستان نیز آنها را به طرف مقابل اعلام کرد. با این حال، به دلیل موضعگیری طرف مقابل، ما پیششرطی را وضع کردیم که ایالات متحده باید آن را اجرا و اجرا کند. ما تقریباً ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار از جنگ ضرر دیدهایم و آنها باید هزینه این ضررها را بپردازند. میلیاردها دلار در ایالات متحده مسدود شده است که باید آزاد کنند و باید متعهد شوند که این کار را تکرار نکنند. سیستم ایران و تعادلی که بین میدان جنگ و دیپلماسی برقرار میکند، یک مسیر تعریف شده است. ما تجربه گستردهای در این زمینه داریم، به ویژه در طول جنگ هشت ساله با صدام حسین. یک تیم ایرانی به رهبری دکتر ولایتی مسیر دیپلماتیک را مدیریت میکرد، در حالی که من و شهید صیاد شیرازی حوزه نظامی را مدیریت میکردیم. آقای هاشمی رفسنجانی نماینده امام خمینی در میدان جنگ بود. همه این مسائل در شورای دفاع مورد بحث قرار گرفت و سپس نتایج به امام خمینی ارائه شد که ایشان تصمیم گرفتند. این تجربه بسیار موفق بود. ما هشت سال تجربه داریم و امروز از آنها بهره میبریم. رهبر انقلاب اسلامی هر دو حوزه دیپلماتیک و نظامی را مدیریت میکند. مسائل به ایشان ارائه میشود و امام نظرات خود را ارائه میدهد و منتظر پاسخ است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا رهبر انقلاب در مقابل مردم ظاهر نمیشود؛ اظهار داشت: این اتفاق خواهد افتاد. دلیل آن یک طرح امنیتی و حفاظتی است و دلیل آن روشن است: رژیم صهیونیستی میخواهد تعدادی ترور در ایران انجام دهد. اما پس از آن، ما توجه جدیتری به مسئله رهبری خواهیم داشت. رهبر شهید مسائل پیچیده را نپذیرفت، با این حال در دفتر خود به شهادت رسید. از آنجایی که میخواهیم خسارات سنگینی به دشمن آمریکایی و صهیونیستی وارد کنیم، توجه بیشتری به حفاظت از امام خواهیم داشت، حتی اگر او بخواهد با مردم صحبت کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بعثت مردم ایران گفت: یک انقلاب و یک ماموریت در ایران محقق شده است. چرا؟ زیرا ما تعدادی از حجابهایی را که دشمنان دور ایران کشیده بودند، کنار زدهایم. این حجابهای فریب برداشته شده است و مردم با چشمان خود دیدهاند که وقتی ترامپ و نتانیاهو ادعا میکنند میخواهند به مردم ایران کمک کنند، دشمنان واقعی مردم ایران هستند. میلیاردها دلار برای کانالهای ماهوارهای و رسانهها هزینه شد و وقتی ایرانیان ایران را ترک کردند، مانع از رسیدن صدای حقیقت به این مردم شدند. اما امروز این حجابها کنار رفته است و مردم به خوبی میدانند که آنها نفت ایران را میدزدند. آنها دزد هستند و میخواهند ایران را به عصر حجر، به دوران باستان برگردانند. بنابراین، حتی کسانی که قبلاً با ترامپ و نتانیاهو موافق بودند، در حمایت از ایران به خیابانها آمدهاند. نظرسنجی که ما از تقریباً ۳۲ میلیون ثبتنامشده پویش جانفدا انجام دادیم، نشان داد که تقریباً ۵۰٪ آمادگی خود را برای مبارزه مسلحانه علیه دشمن اعلام کردهاند. اگر آنها مسلح وارد جنگ شوند، چه کسی میتواند جلوی آنها را بگیرد؟ آدرس و شماره تلفن آنها موجود است. ۱۵ میلیون نفر دیگر آمادگی کامل خود را برای ارائه کمکهای مالی، فرهنگی و سایر اشکال حمایت در پشت صحنه، از جمله درمان مجروحان و رساندن کمک به خطوط مقدم، اعلام کردند. این افراد که حاضرند جان خود را برای ایران فدا کنند، گواهی بر قدرت این انقلاب هستند.
محسن رضایی در پایان با اشاره به تلاشهای دشمنان برای ایجاد آشوب در ایران؛ گفت: پس از این وقایع، طبیعی است که تلاشهای دشمنان برای ایجاد آشوب داخلی بسیار تضعیف شود زیرا برخی از این معترضان آمادگی خود را برای مبارزه با ایالات متحده اعلام کردهاند. اینها همان افرادی هستند که سه ماه پیش اعتراضاتی داشتند. بنابراین، ما چیزی جز ناامیدی برای ایالات متحده نداریم. آنها بدون شک ناامید هستند. آنها دوباره تلاش خواهند کرد و میخواهند در مورد افزایش قیمتهایی که پس از حملات به تأسیسات پتروشیمی و کارخانههای فولاد در ایران رخ داده است، تسویه حساب کنند. آنها با کشاندن مردم به خیابانها، تسویه حساب کردهاند، اما خیابانها ناگزیر شعارهای «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر خواهند داد.
نظر شما