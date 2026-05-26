به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان مدافع - وینگر تیم فوتبال استقلال که در نیم‌فصل دوم لیگ بیست‌وپنجم به دلیل فرصت کم برای بازی به صورت قرضی راهی فولاد خوزستان شد، توانست با حضور ثابت در ترکیب این تیم عملکرد خوبی داشته باشد و به یکی از مهره‌های تأثیرگذار حمید مطهری تبدیل شود.

قرارداد قرضی رضاییان تا پایان فصل اعتبار دارد اما پس از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان و آسیب وارد شده به شرکت‌های فولادی، بودجه باشگاه فولاد کاهش پیدا کرده و این تیم به دلیل مشکلات مالی موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای هم نشده است.

در قرارداد رضاییان با استقلال بندی وجود دارد که دو طرف می‌توانند با پرداخت مبلغی قرارداد را فسخ کنند و با توجه به شرایط مالی فولاد، حفظ این بازیکن دشوار به نظر می‌رسد. رضاییان که یکی از گزینه‌های حضور در تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود، پس از پایان فصل درباره آینده خود تصمیم خواهد گرفت؛ اینکه بار دیگر به استقلال بازگردد یا راهی تیم دیگری شود.

پیش از این نیز سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال از بازگشت رضاییان به جمع آبی‌ها استقبال کرده بود.