رگبارهای پراکنده بهاری در راه استان کرمانشاه است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس تحلیل دادههای هواشناسی، امروز پنجشنبه آسمان استان کمی تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و رشد ابر در سطح منطقه پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط جوی بهویژه در مناطق شمالی استان میتواند منجر به وقوع رگبارهای پراکنده باران و در برخی نقاط همراه با رعدوبرق شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت جوی روز جمعه تصریح کرد: برای این روز پدیده قابل توجهی در سطح استان پیشبینی نمیشود و شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود.
زورآوند ادامه داد: از روز شنبه تا دوشنبه، عبور امواج کم رطوبت از جو منطقه موجب افزایش ابرناکی و تشدید نسبی وزش باد خواهد شد و در برخی ساعات نیز احتمال وقوع بارشهای موقت و پراکنده بهاری همراه با رعدوبرق وجود دارد.
وی با بیان اینکه احتمال بارش در روزهای شنبه و دوشنبه بیشتر در مناطق کوهستانی استان پیشبینی میشود، گفت: این بارشها ماهیت نقطهای و کوتاهمدت خواهند داشت و بهصورت گسترده نخواهند بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه اظهار کرد: دمای هوا طی امروز و امشب تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از فردا تا روز دوشنبه روندی افزایشی و تدریجی در دمای استان پیشبینی میشود.
زورآوند در پایان توصیه کرد: با توجه به ناپایداریهای موقت جوی در برخی ساعات، شهروندان و بهویژه ساکنان مناطق کوهستانی تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.
