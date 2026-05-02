علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جوی پیش‌رو گفت: بر اساس آخرین تحلیل‌های انجام‌شده، از امروز (شنبه) تا سه‌شنبه، امواج ناپایداری جو منطقه را تحت تأثیر قرار خواهند داد و در برخی ساعات باعث رشد ابر و تشدید نسبی وزش باد خواهند شد.

زورآوند افزود: این شرایط، به‌ویژه در ساعاتی از امروز و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، بارش‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت که عمدتاً به شکل رگبارهای موقت بهاری همراه با رعدوبرق و احتمالی تگرگ خواهد بود.

وی به شرایط جوی نواحی مختلف استان اشاره کرد و گفت: احتمال بارش امروز در نیمه جنوبی استان بیشتر بوده و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این انتظار در نواحی شمالی افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین از تضعیف شرایط ناپایدار در ادامه هفته خبر داد و گفت: از چهارشنبه تا جمعه به استثنای گاهی رشد ابر و وزش باد ملایم، پدیده دیگری پیش‌بینی نمی‌شود.

وی در پایان به تغییرات دمایی نیز اشاره کرد و افزود: متوسط دمای هوا از امروز تا دوشنبه به آرامی افزایش خواهد یافت، اما در ادامه هفته به طور نسبی کاهش دما را تجربه خواهیم کرد.