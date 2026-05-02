  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

احتمال بارش‌های رگباری در کرمانشاه

احتمال بارش‌های رگباری در کرمانشاه

کرمانشاه – مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اعلام پیش‌بینی وضعیت جوی، از تشدید وزش باد و احتمال بارش‌های رگباری بهاری در استان طی روزهای آینده خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جوی پیش‌رو گفت: بر اساس آخرین تحلیل‌های انجام‌شده، از امروز (شنبه) تا سه‌شنبه، امواج ناپایداری جو منطقه را تحت تأثیر قرار خواهند داد و در برخی ساعات باعث رشد ابر و تشدید نسبی وزش باد خواهند شد.

زورآوند افزود: این شرایط، به‌ویژه در ساعاتی از امروز و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، بارش‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت که عمدتاً به شکل رگبارهای موقت بهاری همراه با رعدوبرق و احتمالی تگرگ خواهد بود.

وی به شرایط جوی نواحی مختلف استان اشاره کرد و گفت: احتمال بارش امروز در نیمه جنوبی استان بیشتر بوده و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این انتظار در نواحی شمالی افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین از تضعیف شرایط ناپایدار در ادامه هفته خبر داد و گفت: از چهارشنبه تا جمعه به استثنای گاهی رشد ابر و وزش باد ملایم، پدیده دیگری پیش‌بینی نمی‌شود.

وی در پایان به تغییرات دمایی نیز اشاره کرد و افزود: متوسط دمای هوا از امروز تا دوشنبه به آرامی افزایش خواهد یافت، اما در ادامه هفته به طور نسبی کاهش دما را تجربه خواهیم کرد.

کد مطلب 6817984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها