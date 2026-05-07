رونمایی از سردیس ۱۸ نخبه علمی فارس

به گزارش خبرنگار مهر ، ظهر پنجشنبه در مراسمی از سردیس ۱۸ نخبگان علمی فارس که در عرصه آموزش، پژوهش و تربیت نسل‌های بعدی دانشگاهیان نقش محوری داشته اند، رونمایی شد.

این آیین که با هدف تکریم مقام نخبگان، ارج‌نهادن به جایگاه والای علم و اندیشه و همچنین الگوسازی برای نسل جوان دانشگاهی برگزار شد؛ تلاش داشت تا ضمن بزرگداشت تلاش‌های علمی چهره‌های ممتاز استان فارس، مسیر هموارشده ازسوی آنان را به نسل امروز نشان دهد.

اسامی ۱۸ نفر از استادان برجسته و نامی دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز که از سردیس آن‌ها در این مراسم رونمایی شد، به شرح ذیل است:

۱-پروفسور ناصر ایران‌پور

استاد شیمی دانشگاه شیراز و دانشمند برتر جهان اسلام

۲- پروفسور کرامت‌الله ایزدپناه

استاد ممتاز دانشگاه شیراز، چهره ماندگار کشور و استاد نمونه کشوری

۳-پروفسور ضیاءالدین بنی‌هاشمی

استاد برجسته دانشگاه شیراز و پیشگام تحقیقات بیماری‌های گیاهی در ایران

۴-پروفسور مرتضی خوشخوئی زهتاب

استاد ممتاز دانشگاه شیراز و استاد نمونه کشوری و متخصص علوم باغبانی

۵- پروفسور علیرضا سپاسخواه

استاد ممتاز دانشگاه شیراز، استاد برگزیده جهان اسلام و استاد نمونه کشوری

۶- زنده‌یاد پروفسور هاشم شرقی

استاد برجسته شیمی دانشگاه شیراز، دانشمند برتر جهان اسلام و چهره ماندگار شیمی کشور

۷- پروفسور افسانه صفوی

استاد شیمی دانشگاه شیراز، چهره ماندگار علمی ایران و از دانشمندان برتر جهان در حوزه شیمی تجزیه

۸-پروفسور محمدمهدی علیشاهی

استاد برجسته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و چهره ماندگار کشور

۹- پروفسور سیدحبیب فیروزآبادی

استاد شیمی دانشگاه شیراز، چهره ماندگار شیمی‌ ایران و دانشمند جهان اسلام

۱۰- پروفسور عزت‌الله کرمی

استاد ممتاز دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و استاد برجسته توسعه پایدار و ترویج کشاورزی

۱۱- پروفسور فرید مر

استاد زمین‌شناسی دانشگاه شیراز و پیشگام علم و دانش در زمین‌شناسی

۱۲- پروفسور محمد نمازی

استاد ممتاز حسابداری دانشگاه شیراز و بنیان‌گذار دوره دکترای حسابداری در بسیاری دانشگاه‌ها، نخستین استاد حسابداری در ایران بعد از انقلاب اسلامی و استاد نمونه کشوری

۱۳- زنده‌یاد پروفسور لطف‌الله یارمحمدی

استاد زبان‌شناسی دانشگاه شیراز و زبان‌شناس برجسته کشور، بنیان‌گذار دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان در ایران

۱۴-پروفسور محمود یعقوبی

استاد برجسته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و چهره ماندگار کشور و انرژی خورشیدی

۱۵- پروفسور رضا ملک‌زاده

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی، فوق تخصص گوارش و کبد و سرآمد علمی ایران در پزشکی

۱۶- پروفسور عبدالوهاب البرزی

استاد و متخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پژوهشگر و پزشک نمونه اطفال

۱۷- پروفسور سیدعلی ملک‌حسینی

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شیراز و چهره ماندگار کشور، مؤسس بزرگ‌ترین مرکز پیوند کبد و رکوردشکنی پیوند کبد در جهان

۱۸- زنده یاد پروفسور علی اصغر خدادوست

استاد دانشگا هعلوم پزشکی شیراز، جراح شناخته شده بین‌المللی در زمینه پیوند قرنیه و بنیان‌گذار بیمارستان چشم پزشکی خدادوست