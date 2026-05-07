تصمیم پرسپولیس برای جلوگیری از بحران شکایت های ارزی چند بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس با وجود تعطیلی رقابت های لیگ برتر فوتبال به دلیل جنگ تحمیلی رمضان و سپس برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال قبل از اعزام به جام جهانی ۲۰۲۶ تصثمیم به تسویه با بازیکنان خود طبق تاریخ روز گرفت.

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای پرداخت بدهی به بازیکنان داخلی و خارجی جلسات مشورتی متعددی را با مسئولان حقوقی برگزار کرد که طی آن مشخص شد سرخ ها ملزم هستند با هر شرایطی قرارداد بازیکنان خود را حتی در حالت «فورس ماژور» پرداخت کنند.

فیفا طبق شرایط خاص در هر کشور که طبق اعلام سازمان لیگ خواهد بود شرایط «فورس ماژور» اعلام کند که به معنی جدایی بدون توافق بازیکنان و البته پرداخت مطالبات آنها تا زمان حضور است.

موضوعی که با توجه به جنگ اخیر از سوی باشگاه پرسپولیس مورد پرسش قرار گرفت اما فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اعلام کردند نیاز به اعلام حالت فورس ماژور نیست.

با این وجود باشگاه پرسپولیس برای جلوگیری از هرگونه شکایت تصمیم به پرداخت کلیه مطالبات بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی گرفت تا بر خلاف سایر باشگاه ها مانع از هرگونه شکایت و جدایی ناخواسته بازیکنان خود شود.