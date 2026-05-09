به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بچههای دنیا» قرار است سفری داشته باشد به دنیای کودکان دیگر نقاط جهان که بر روی کره زمین زندگی میکنند. شاید برای کودکان سوال باشد که هم سنوسالان خودشان در دیگر نقاط جهان چگونه زندگی میکنند؟ به چه زبانی صحبت میکنند؟ یا حتی در چه آب و هوایی هستند و چه پوششهایی دارند.
کتاب «بچههای دنیا» به کودکان ۶ تا ۹سال میآموزد که ۸ میلیارد انسانی که بر روی کره زمین قرار دارند چگونه در شرایط اقلیم جغرافیایی متفاوتی روزگار خود را سپری میکنند.
مناظر بسیار متفاوت است
در بخش اول کتاب آبوهوای متفاوت اقصانقاط کره زمین با تصاویر مرتبط برای کودکان به تصویر درآمده است. عبارتهایی مانند خط استوا، مدار نصفالنهار و دو قطب مهم شمال و جنوب از مفاهیمی هستند که مخاطب با تصاویر به راحتی با آنان آشنایی پیدا میکند. در کنار یادگیری آبوهوای متفاوتی که در سرتاسر کره زمین وجود دارد تصاویر مرتبطی را با منظرههای متفاوت مشاهده خواهند کرد که نتیجه همان مراکز مهم و خطوط حساسی است که بر روی کره زمین وجود دارد.
تو کجا زندگی میکنی؟
در بخش بعدی کتاب با ورود به نقشه کرهزمین، قارهها و اقیانوسها به تفکیک از یکدیگر به مخاطب کودک معرفی میشود. اطلاعاتی مانند اینکه قاره اقیانوسیه از هزاران جزیره کوچک تشکیل شده و اقیانوس آرام بزرگترین اقیانوس جهان است در معرض توجه مخاطبان قرار میگیرد.
بخش قابل توجه کتاب تصویرسازی کودکانی است که به زبان محلی کشورشان خودشان را معرفی کردهاند. در این بخش علاوهبر اینکه مخاطب کودک با نوع پوشش آنان آشنا میشود، برخی از کلمات محلی آنان را میآموزد و با پرچمهای بینالمللی و رسمی کشورها در کنار عکس آنان آشنایی پیدا میکنند. این بخش از کتاب باعث میشود تا پرچمهای کشورها که نماد شناسایی اصلی آنان به حساب میآید در ذهن کودکان باقی بماند.
محل زندگی انسانها بر روی کره زمین باتوجه به آبهوای متفاوت منطقه نیز متفاوت است. همین تفاوت آبوهوای مناطق باعث میشود تا هرکدام از انسانها شیوه متفاوتی را برای زندگی کردن و حفظ بقای خود انتخاب کنند.
کتاب «بچههای دنیا» در بخش میانی داستان خود به این تفاوت زندگی در شرایط متفاوت آبهوایی اشاره کرده است. کودکان در این بخش هم با آبوهوای متفاوت و هم بانحوه زندگی متفاوت دیگر انسانهای کرهزمین آشنا میشوند.
تو غذا چی میخوری؟
شرایط متفاوت اقلیمی باعث میشود که نوع تغذیهها نیز متفاوت باشد. این پرسش بیش از همه میتواند برای کودکان قابل توجه باشد که دیگر افرادی که در دورترین نقاط مختلف کرهزمین زندگی میکنند چه نوع غذایی را مصرف میکنند؟ آیا آنهاهم همانند ما غذای یکسانی دارند؟
در بخش غذاها، مخاطب با انواع و اقسام غذاهای بینالمللی مواجه میشود که شاید تا به حال هیچ تصویر ذهنی از آنان نداشته باشد. در این بخش از کتاب علاوهبر یادگیری انواع و اقسام موادغذایی، نام کشورها نیز به یاد کودکان خواهد ماند که کدام غذا و با چه ادویهای در کدام کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
تو چطوری غذا میخوری؟
حتی نحوه غذا خوردن در کشورها نیز متفاوت است. در کشور ما و خیلی از کشورهای دنیا رسم است که قاشق و چنگال جزو ابزاری است که در کنار بشقاب غذا باید وجود داشته باشد. اما در کشورهایی مانند هند و آفریقا خوردن غذا با دست موردی عجیب نیست و کاملا مرسوم است.
یکسانی شرایط آبوهوا در همه کشورها یکسان نیست و برخی از نقاط کره زمین با قحطی مواجه هستند. نحوه شستشو و استحمام هم تفاوت دیگری است که در کتاب بیان شده است. در کشورهای آفریقایی عدم وجود آب کافی باعث میشود تا آنان برای بدست آوردن آب از چاه و کاسههای بزرگ سفالی استفاده کنند و برای خوردن غذا با این روش که کاملا سنتی برای کشورهای پیشرفته محسوب میشود استفاده شود.
تو با چی بازی میکنی؟
بخش مورد علاقه کودکان شاید در این بخش از کتاب باشد که هرکدام از کودکان در نقاط مختلف دنیا چگونه و با چه اسباببازی سرگرم هستند و اوقات فراغت خود را میگذرانند. فوتبال یک ورزش بینالمللی است که در سرتاسر کشور نحوه تمرین آن متفاوت است. برای مثال در کشور مالی کودکان بر روی زمین بازی میکنند و در ایالات متحده قوانین فوتبال آمریکایی متفاوت است.
مدرسه تو چه شکلیه؟
در همه جای دنیا مدرسه وجود دارد، اما نحوه تدریس و حتی دروسی که خوانده میشود، کشور به کشور کاملا متفاوت است. برای نمونه در ژاپن دانشآموزان قبل از شروع درس ورزش میکنند یا در برخی کشورهای آفریقایی در فضای باز درس میخوانند و بازی میکنند.
کتاب «بچههای دنیا» نوشته آدل سیبول و با ترجمه زهره طباطبایی، قرار است به کودکان آموزش دهد که کودکانی که در سنین آنان هستند چگونه بازی میکنند، غذا میخورند و حتی به مدرسه میروند. این مباحث با استفاده از تصاویر کاملا مرتبط امکان ارتباطگیری برای مخاطبان ممکن میسازد و در یادگیری به آنان کمک میکند.
کتاب «بچههای دنیا» نوشته آدل سیبول و با ترجمه زهره طباطبایی در ۳۶صفحه، مناسب سنین ۶تا ۹سال از سوی نشر قاصدک منتشر شده است.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
آیا میدانید کودکان دیگر نقاط جهان چگونه زندگی میکنند؟خانههایشان چه شکلی است؟ چه بازیهایی انجام میدهند و چه غذاهایی میخورند؟ این کتاب سفری جذاب به دنیای کودکان از سراسر جهان است. در هر صفحه با فرهنگ آداب و رسوم و زندگی روزمره آنها آشنا میشوید. بچههای دنیا شما را به کشف دنیایی پر از تفاوتها و شباهتها دعوت میکند. سفری که به ما یادآور میشود چقدر زمین بزرگ و زیباست و چگونه میتوانیم در کنار هم زندگی بهتری بسازیم.
