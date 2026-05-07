رمزگشایی ۱۴ فقره سرقت در شهرستان خواف 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان خواف، دستورات لازم صادر و موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود: با بررسی صحنه های سرقت و استفاده از شگردهای خاص پلیسی، هویت یک متهم این سرقت ها شناسایی و بعد از هماهنگی قضایی در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد.

وی گفت: متهم در تحقیقات کارآگاهان و در مواجه با دلایل و مستدات غیرقابل انکار، به ۱۴ فقره سرقت در سطح شهرستان خواف اعتراف و اعلام کردند که کلیه اموال مسروقه را به یک مالخر فروخته است.

مرادی افزود: سریعا کارآگاهان وارد عمل شده و مالخر نیز دستگیر و در بازرسی از منزل وی تعدادی از اقلام سرقتی کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: با تکمیل پرونده و دستور مرجع قضایی متهمان روانه زندان شدند.