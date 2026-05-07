۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

کاهش ۶ درصدی سرقت و قاپ زنی در خراسان رضوی

مشهد- رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون وقوع انواع سرقت ها در خراسان رضوی نسبت به مدت مشابه پارسال ۶درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی الله مرادی اظهار کرد: با اجرای طرح تشدید مقابله با مجرمان و سارقان و پیشگیری از وقوع جرایم از ابتدای امسال تاکنون وقوع انواع سرقت ها در استان نسبت به مدت مشابه پارسال ۶درصد کاهش یافته است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود: پاسخگویی پلیس به مردم و رفع دغدغه های شهروندان از جمله برخورد با جرائم خشن با جدیت در دستور کار پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفته و ادامه دارد. ‌

وی گفت: در اجرای عملیات های گسترده مقابله با جرائم خشن در سال جاری شاهد افزایش ۵۰ درصدی دستگیری سارقان خشن در استان بوده ایم.

مرادی ادامه داد: شهروندان نقش موثری در پیشگیری از وقوع سرقت ها دارند و توجه به توصیه های پلیسی در این رابطه مورد تاکید است.

