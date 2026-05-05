پاکستان: هدف مذاکرات پایان برد-برد درگیری میان ایران و آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسحاق‌ دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: هدف ما به عنوان میانجی، متقاعد کردن هر دو طرف (آمریکا و ایران) برای رسیدن به توافق صلح است، چیزی که منطقه و جهان به آن نیاز دارند.

وزیر خارجه پاکستان سپس ادامه داد: ما به پیشرفت قابل توجه در مذاکرات اطمینان داریم و تلاش‌ هایی را برای دستیابی به آتش‌ بس و آغاز گفتگو انجام داده‌ ایم. ما برای جلوگیری از حملات به کشورهای خلیج فارس تلاش کردیم.

محمد اسحاق‌ دار سپس اضافه کرد: رایزنی ها برای پایان دادن به درگیری ادامه دارد و امیدواریم که با حمایت چندین پایتخت، در پایان دادن به آن موفق شویم. هدف، پایان دادن به درگیری به شیوه‌ای برد- برد برای هر دو طرف است. امنیت منطقه‌ ای برای بسیاری از کشورها، از جمله پاکستان مهم است.

این در حالیست که مذاکرات به میانجی‌گری پاکستان میان ایران و آمریکا با کارشکنی‌ های متعدد واشنگتن تا کنون به نتیجه ای منتهی نشده است.