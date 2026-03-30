نجفی: توان نظامی ایران معادلات منطقه را تغییر داده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه گیلان با بیان اینکه رسانه‌ها نقش بسیار مهم و مؤثری در شرایط کنونی دارند، اظهار کرد: امروز در «جنگ رمضان» شاهد نقش‌آفرینی جدی رسانه‌ها هستیم و تجمعاتی که هر شب در میادین شکل می‌گیرد توسط اصحاب رسانه بازتاب داده می‌شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی،با اشاره به افزایش حضور مردم در تجمعات افزود: دراین تجمعات بخشی از جامعه خاکستری و حتی منتقد نیز با هدف ایران حضور دارند.

وی تصریح کرد:اکنون زمان آن است که اجازه دهیم مردم خودشان درباره مسائل صحبت کنند. یکی از نکات مهم این است که ما حدود ۴۷ سال است تحت تحریم هستیم. با وجود اینکه تنگه هرمز در اختیار ایران بوده، کشور ما نجابت به خرج داده است. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از همین فضا برای صادرات نفت استفاده کرده‌اند؛ از باب‌المندب یا مسیرهای دیگر.

نجفی با اشاره به طرح جدید مجلس گفت: امروز طرحی با دو فوریت بارگذاری و تحویل معاونت قوانین مجلس شده است. این طرح چند عنوان دارد که یکی از آنها مربوط به نقش ایران در تنگه هرمز است.

امروز چشم‌انداز خوبی برای ایران وجود دارد

وی افزود: امروز درآمد واقعی ایران حدود ۷۳ میلیارد دلار است؛ یعنی ده برابر درآمد نفتی. این نشان می‌دهد ظرفیت‌های اقتصادی کشور بسیار فراتر از نفت است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه تنگه هرمز فقط بحث درآمد مطرح نیست، اظهار کرد:از نظر موقعیت ژئوپلیتیک، ایران در دقیق‌ترین معادلات جهانی نقش دارد و باید برای ایران حساب ویژه‌ای باز شود.

وی افزود: هرگونه فشار از سوی اتحادیه اروپا یا آمریکا با واکنش ایران همراه خواهد بود و این می‌تواند زمینه‌ساز لغو تحریم‌ها شود.

نجفی با اشاره به بی نتیجه بودن مذاکرات گفت: ما ۴۷ سال مذاکره کردیم اما نتیجه‌ای حاصل نشد. حتی زمانی که قیمت هر بشکه نفت ۶۰ دلار بود، ما با ۳۰ دلار تخفیف نفت می‌فروختیم. اکنون شرایط تغییر کرده و این ابزار در اختیار ماست.

وی افزود:هرچقدر قدرت نظامی ما افزایش یابد و بتوانیم فضاهای تحت کنترل خود مانند تنگه هرمز را مدیریت کنیم، هم تحریم‌ها قابل رفع است و هم مشکلات اقتصادی کاهش می‌یابد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز چشم‌انداز خوبی برای ایران وجود دارد، گفت:دشمنان تلاش کردند تنگه هرمز را مهار کنند اما اکنون آرزو دارند دوباره کنترل آن را به دست آورند.

وی به مذاکرات منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: آمریکا سه مطالبه داشت؛ موضوع هسته‌ای، کاهش برد موشکی و مسائل منطقه‌ای. برخی قبلاً می‌گفتند چرا ایران برای حزب‌الله یا سوریه هزینه می‌کند. اما اگر منطقه چیز بدی بود، چرا آمریکا ۱۷ پایگاه در اطراف ایران ایجاد کرده است؟ آنها به دنبال منافع خود هستند.

قدرت نظامی از عوامل انسجام مردم است

نجفی با بیان اینکه یکی از عوامل انسجام مردم، قدرت نظامی ایران است، اظهار کرد: امروز ایران ۱۷ پایگاه آمریکا در منطقه را زیر آتش موشک‌های خود قرار داده و این باعث شده آمریکا و متحدانش درخواست تخلیه برخی پایگاه‌ها را مطرح کنند.

وی افزود:ناوهای آمریکایی مانند آبراهام لینکلن و گران‌فورد دیگر اثر بازدارندگی گذشته را ندارند. پس از تجاوز به پارس جنوبی، با اولین واکنش ایران، آنها عقب‌نشینی کردند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توان نیروی زمینی ایران گفت: نقطه قوت ما نیروی زمینی است. دشمن شاید بتواند یک جزیره را بمباران کند، اما توان نگهداری آن را ندارد. در عراق زمانی که وارد شدند، هزاران نیروی زمینی آوردند. اکنون چنین توانی ندارند. اگر ادعا می‌کنند می‌خواهند جزایر ایرانی را بگیرند، باید بدانند نگهداری آن غیرممکن است.

وی افزود: چشم‌انداز ما این است که مقاومت نیروهای مسلح ادامه یابد و این همبستگی حفظ شود. در حوزه تنگه هرمز نیز هرچقدر نیروهای نظامی مقتدرانه‌تر عمل کنند، امنیت افزایش می‌یابد و منابع اقتصادی به کشور بازمی‌گردد.

نجفی از ارتباط با جریان های مختلف گفت و تصریح کرد: هر گروهی حرف حق بزند باید شنیده شود. امروز منطقه حساس است و منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا در پایگاه‌های اطراف ایران زیر آتش موشک‌های ما قرار دارد و آنها کاملاً مستأصل شده‌اند.