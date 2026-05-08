امام جمعه اهرم: نظارت بر بازار لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه های نماز جمعه اهرم با گرامیداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر اظهار کرد: هلال احمر جمهوری اسلامی هرجا ورود کرده برای رضای الهی و رضایت مردم بوده است.

وی ادامه داد: امام جمعه اهرم اضافه کرد: به فرموده رهبر انقلاب، دانش آموزان، دانشجویان و طلاب نمایش دهنده رفتار و گفتار معلمین خود هستند. لذا هر سه این مراکز علمی و اخلاقی باید در مسیر علوم جدید و در مسیر انقلاب و در مسیر معنویت و اخلاق حرکت موثر داشته باشند تا دشمن از این خلأها سوء استفاده نکند.

امام جمعه اهرم گفت: ۲۳ اردیبهشت یکی از افتخارآمیزترین روزهای عمر این انقلاب و روز عزت آفرینی و روز شجاعت این ملت و مسئولین این ملت در برابر زیاده خواهی و نوکر خواهی غربیهاست.

پهلو زاده افزود: روزی که قانون ننگین کاپیتولاسیون در تنهاترین کشور دنیا و برای همیشه تاریخ لغو شد. در این ایام دیدید که بالاتریم مقام یک کشور را، رئیس جمهور یک مملکت را می دزدند و هیچ کس جرات اعتراض ندارد.

امام جمعه اهرم افزود: اما شما ملت مقاوم و شجاع در پاسخ به تهاجم وحشیانه آمریکا و اذناب منطقه ای آمریکا چنان درسی به آنها دادید که از بسته شدن تنگه هرمز در حال احتزار هستند. اما موضوع بعد در مورد موضوعات اقتصادی است.

وی یاد آورشد: تنگه هزمزهای اقتصاد داخلی را هم باید بر سودجویان و مافیاهای قدرت و ثروت بست. سایه نحس دلار چرا باید بر اقتصاد ما تاثیرگذار باشد؟ چرا بند ناف اقتصاد ما باید با دلار گره بخورد؟اگر در سال ۵۸ قانون ننگین کاپیتولاسیون را ملغا کردیم امروز هم باید آقایی دلار و ننگ کاپیتولاسیون دلاری را برای همیشه ملغا کنیم و متمم اخراج آمریکایی ها از منطقه حذف دلار آنها از اقتصاد این مملکت است. مثل اینکه زور دلاربازهای داخلی بیشتر از صاحبان دلار است.

پهلو زاده افزود: نظارت بر بازار لازم است و نباید سفره مردم گروگان باشد و نباید خود قیمت گذاری مبنای بازار باشد. بعضی ها نیاز خودشان را مبنای بازار قرار می دهند تا شرع و قانون و انصاف و انسانیت.

امام جمعه اهرم ادامه داد: اما از همه مهمتر این است که مجلس از این وضعیت موجود به وضعیت موثر در تحولات دوران گذار از قبل جنگ به بعد جنگ باید برای گام دوم انقلاب زمینه ساز تحولات بنیادی اقتصادی و دیگر عرصه ها را رقم بزند. یکی از مهمترین موضوعات موضوع دلار زدایی و موضوع بانکها و موضوعات مهم دیگر است.

وی افزود: ان شاء الله خداوند توفیق عنایت فرماید در میدان جنگ نرم هر شب حضور پیدا کنیم. چرا که نشانه وحدت ما و تبعیت ما از ولایت فقیه است.