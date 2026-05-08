به گزارش خبرنگار مهر،عصر روز جمعه، ۱۸ اردیبهشت، محمد مخبر در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید لاریجانی و فرزندش در مسجد امام صادق (ع)، در گفتوگو با خبرنگاران بیان کرد: شهید لاریجانی از چهرههای کمنظیر بود و پیمودن راهی که او در زندگی خود برگزید، بهسختی قابل بازآفرینی است.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در ادامه با اشاره به جایگاههای گوناگون شهید لاریجانی تصریح کرد: خدمت در سپاه، فعالیت در عرصه فرهنگ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست سازمان صداوسیما، ریاست مجلس شورای اسلامی و دبیری شورای عالی امنیت ملی، شخصیتی همهجانبه و برجسته از او ساخته بود.
وی جنایات صورتگرفته از سوی جبهه آمریکایی-صهیونیستی را موجب خسارتهای سنگین، بهویژه در به شهادت رساندن شخصیتهای برجسته کشور دانست و اظهار کرد: شخصیتهای بینظیری که مقام معظم رهبری در رأس آنان قرار داشتند و نیز شهادت مسئولانی مانند دکتر لاریجانی و فرماندهان نیروهای مسلح، ضایعهای بزرگ برای نظام اسلامی به شمار میرود.
مخبر با تأکید بر اینکه در «جنگ تحمیلی سوم» شهدایی تقدیم نظام شدهاند که نمیتوان ساده از کنار آنان گذشت، یادآور شد: در عین حال، این نبرد دستاوردهایی به دنبال داشت که خونبهای همان شهیدان است و نمیشود آن را نادیده گرفت یا بر سر آن معامله کرد.
دستیار و مشاور رهبر معظم انقلاب در پایان، با استناد به تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: عاملان این جنایتها باید پرداختکننده خونبهای این عزیزان باشند، غرامت بدهند و به کیفر اعمال خود برسند.
نظر شما