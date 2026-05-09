حزب الله: مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی، آغازمسیر سقوط است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد؛ حسن فضل الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت و نماینده مجلس لبنان تاکید کرد: ما در موقعیت دفاع از موجودیت و سرنوشت خود در برابر تجاوز صهیونیستی به کشورمان هستیم، مقاومت در این مرحله جدید اجازه بازگشت به قبل از 2 مارس را نمی‌دهد.

این عضو ارشد حزب الله تصریح کرد: وقتی به روستاهای ما و به ضاحیه تجاوز می‌شود، دشمن باید انتظار پاسخ را داشته باشد. این همان کاری است که مقاومت انجام می‌دهد و هر چقدر هم که هزینه‌ها و چالش‌ها زیاد باشد، مقاومت اجازه بازگشت به مرحله گذشته را نخواهد داد.

فضل الله با اشاره به دو رویکرد متفاوت در کشور در مورد چگونگی مقابله با تجاوز صهیونیستی گفت که این امر باعث ایجاد شکاف بین لبنانی‌ها شده است. این موضوع نیاز به رسیدگی آگاهانه و مسئولانه ملی دارد و نباید کشور را به بن‌بست‌های خطرناک کشاند.

وی با تاکید بر اینکه تجاوز صهیونیستی به لبنان، یک تهدید موجودیتی است و نتایج آن محدود به یک منطقه یا یک فرقه و گروه خاصی نیست، تاکید کرد که همه باید به یک اولویت ملی واحد برسند که آن توقف تجاوز، آزادسازی سرزمین، بازگشت آوارگان و بازگرداندن اسرا، و سپس تفاهم بر سر راه‌های حفاظت از کشور است.

فضل الله تاکید کرد که لبنان ضعیف نیست، بلکه با عناصر قهرمان مقاومت که تا این لحظه با شجاعت، جسارت، دلاوری، آگاهی و حکمت در روستاهای خط مقدم با دشمن می‌جنگند، قوی است. کشور با این عوامل می‌تواند از وحدت داخلی برای تقویت موضع ملی در برابر تجاوز صهیونیست ها استفاده کند و هیچ کس نباید عوامل قدرت مقاومت را از دست بدهد.

عضو ارشد حزب الله افزود که توافق طائف بر استفاده از همه ابزارها برای آزادسازی سرزمین تاکید کرده است. یکی از مهمترین این ابزارها مقاومت است که بیانیه تاسیس دولت پس از طائف بر حمایت از آن تاکید کرده است. این نشان می‌دهد که مشروعیت قانونی وجود دارد که نقض آن، تهدیدی واقعی برای قانون اساسی و توافق طائف است.

وی با اشاره به اینکه «مذاکرات مستقیم با دشمن یک مسیر نزولی است»، تصریح کرد: ما مخالف دیپلماسی مبتنی بر قدرت نیستیم که در سال 1996 ما را به تفاهم آوریل و آزادسازی اسرا و تامین معادلات حفاظتی رساند. بنابراین ما با مذاکرات غیرمستقیم موافق هستیم که از طریق اقدامات مشخص به اهداف منجر می‌شود. اما مسیری که در واشنگتن دنبال می شود، خروج از طائف و قانون اساسی است.

حسن فضل الله با اشاره به اینکه حساب کردن روی آمریکا اشتباه است، گفت: امروز فرصت واقعی برای این مقامات وجود دارد، و ما نمی‌خواهیم کشورمان در مشکلات زندگی کند و نه اختلافات داخلی وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه تکیه بر معادلات جدید و چتر منطقه‌ای به لبنان قدرت می‌بخشد، ابراز داشت که مهم این است که مقامات بیروت این معادلات را درک کنند و به انتخاب‌های مردم خود روی آورند، نه به هیچ انتخاب دیگری.