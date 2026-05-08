۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

توقیف ۵۶۳ موتورسیکلت متخلف در استان یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد، از توقیف ۵۶۳ موتورسیکلت متخلف در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهارداشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران کلانتری‌ها و یگان امداد یزد در یک هفته گذشته ۴۹۹ نفر از اتباع خارجی غیر مجاز را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: همچنین در این ایام تعداد ۵۶۳ دستگاه موتورسیکلت و ۱۸۴ دستگاه خودرو نیز به علت تخلفاتی مانند رانندگی فاقد گواهینامه، ایجاد آلودگی صوتی، تغییر در سیستم و اگزوز وسایل نقلیه، مزاحمت برای شهروندان یا رانندگی اتباع توقیف و روانه پارکینگ شده است.

وی اظهارداشت: راکبان و رانندگان متخلف نیز به دادسرا معرفی و اتباع دستگیر شده برای انجام مراحل قانونی و طرد از کشور به اردوگاه تحویل داده شدند.

وی در خاتمه از همکاری و حمایت دستگاه قضایی استان از پلیس یزد در برخورد با جرایم، قدردانی کرد.

