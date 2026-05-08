به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای نماز جمعه ۱۸ اردیبهشتماه خرمآباد، با اشاره به ویژگیهای انسان متقی در کلام حضرت امیرالمؤمنین(ع)، اظهار داشت: ادب در گفتار، اعتدال در رفتار، فروتنی، گوش سپردن به علم نافع، حرص در فراگیری دانش، کنترل خشم، روحیه گذشت و دوری از سخنان زشت از مهمترین ویژگیهای انسان باتقوا است.
وی افزود: جامعه اسلامی زمانی به آرامش، پیشرفت و تعالی خواهد رسید که این صفات اخلاقی در میان مردم نهادینه شود و افراد در روابط فردی و اجتماعی خود بر اساس آموزههای اسلامی رفتار کنند.
دعوت به تقوا و ترویج سبک زندگی اسلامی
امام جمعه خرمآباد با دعوت عموم مردم به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و دوری از محرمات، بیان کرد: همه ما وظیفه داریم سبک زندگی اجتماعی یک انسان مؤمن و متقی را در جامعه پیاده کنیم و در روابط خانوادگی، فردی و اجتماعی، اخلاق اسلامی، مسئولیتپذیری و روحیه تعاون را مورد توجه قرار دهیم.
مشارکت گسترده مردم در پویش «جانفدا برای ایران»
شاهرخی با اشاره به مشارکت بیش از ۳۱ میلیون نفر در پویش «جانفدا برای ایران امام رضایی»، این حضور گسترده را نشانه وفاداری، بصیرت و روحیه ایثار ملت ایران دانست و گفت: ملت ایران در صحنههای مختلف همواره روحیه همدلی و همبستگی خود را به نمایش گذاشتهاند.
وی از مردم خواست در پویش همدلی برای کمک به آسیبدیدگان جنگ نیز مشارکت فعال داشته باشند تا روحیه تعاون و انسجام ملی بیش از پیش تقویت شود.
ضرورت آشنایی نسل جوان با وقایع تاریخی
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به دو رویداد مهم تاریخی یعنی کاپیتولاسیون و لغو امتیاز تنباکو، تأکید کرد: نسل جوان باید با این حوادث عبرتآموز آشنا شود، زیرا این وقایع بخشی از تاریخ مبارزه ملت ایران با استعمار، سلطهپذیری و تحقیر ملی بوده است.
شاهرخی تصریح کرد: این رخدادها نقش مهمی در شکلگیری روحیه استقلالطلبی و عزتخواهی ملت ایران داشته و باید بهدرستی برای نسل جدید تبیین شود.
اعتراض امام خمینی(ره) به قانون کاپیتولاسیون
وی با تشریح ابعاد قانون کاپیتولاسیون، گفت: کاپیتولاسیون به معنای واگذاری حق رسیدگی قضایی اتباع خارجی به دولتهای بیگانه بود و این مسئله تحقیر آشکار ملت ایران محسوب میشد.
امام جمعه خرمآباد افزود: امام خمینی(ره) به همین دلیل علیه این قانون اعتراض کرد و بهدلیل دفاع از عزت و استقلال کشور تبعید شد، چراکه معتقد بود هر فردی که در ایران مرتکب جرم شود باید در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه گردد.
روحانیت در خط مقدم دفاع از استقلال کشور
شاهرخی خاطرنشان کرد: روحانیت و مراجع تقلید همواره در صف نخست وطندوستی، استقلالخواهی و مقابله با سلطه بیگانگان قرار داشتهاند و در این مسیر سختیهای فراوانی از جمله تبعید، زندان و شهادت را تحمل کردهاند.
وی بر مسئولیت مورخان، فرهنگیان، دانشگاهیان و حوزویان در تبیین صحیح حوادث تاریخی برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: باید آگاهی نسل جدید نسبت به تاریخ مقاومت، ایستادگی و وطنخواهی ملت ایران افزایش یابد تا جوانان با شناخت درست گذشته، در مسیر حفظ عزت و استقلال کشور گام بردارند.
تقدیر از خدمات امدادگران هلالاحمر
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به روز جهانی صلیب سرخ و هلالاحمر، خدمات امدادی و درمانی این مجموعه را ارزشمند توصیف کرد و افزود: نیروهای امدادی هلالاحمر در حوادث مختلف و شرایط جنگی با ایثار و فداکاری در میدان حاضر شدهاند و برخی از آنان نیز در مسیر خدمترسانی به مردم به شهادت رسیده یا مجروح شدهاند.
بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها است
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع گرانی و مشکلات اقتصادی کشور، اظهار داشت: بخشی از این مشکلات ناشی از تحریمها، شرایط جنگی و محدودیتهای ناشی از محاصره اقتصادی است و بخشی دیگر نیز به سوءاستفاده برخی افراد، احتکار کالا و ایجاد اختلال در بازار بازمیگردد.
وی با اشاره به ۴۷ سال تحریم و فشارهای اقتصادی دشمن علیه کشور، افزود: محدودیتهایی که علیه بنادر و زیرساختهای کشور اعمال شده، بخشی از مشکلات موجود در تأمین کالا و افزایش قیمتها را به دنبال داشته است.
افزایش غیرمنطقی قیمتها قابل قبول نیست
امام جمعه خرمآباد تأکید کرد: با وجود آسیبهایی که به برخی صنایع و کارخانهها از جمله پتروشیمی و فولاد وارد شده، انبارهای کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از قبل تأمین و مملو از کالا بوده است؛ بنابراین افزایش غیرمنطقی قیمتها و سوءاستفاده برخی افراد از شرایط موجود قابل قبول نیست و باید با آن برخورد جدی صورت گیرد.
وی ادامه داد: در برخی موارد کالاها و کشتیهای حامل مواد اولیه برای جلوگیری از دسترسی دشمن، در نقاط امن نگهداری میشوند و همین مسئله بر روند تأمین بازار اثر میگذارد.
شاهرخی یادآور شد: برخی کارخانهها از جمله صنایع فولاد و پتروشیمی نیز با مشکلاتی مواجه شدهاند و این مسئله بر سایر بخشهای تولیدی و اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده است.
ضرورت برخورد قاطع با احتکار و گرانفروشی
امام جمعه خرمآباد با اشاره به خریدهای انبوه و انبار کردن برخی کالاها توسط سودجویان، این اقدامات را مصداق احتکار دانست و اظهار کرد: افزایش غیرمنطقی قیمتها پذیرفتنی نیست و دستگاههای نظارتی، قضایی، امنیتی و اجرایی باید با همکاری مردم، برخوردی قاطع و جدی با گرانفروشی، احتکار و تخلفات اقتصادی داشته باشند.
شاهرخی افزود: قیمتها باید از سطح کارخانه کنترل شود و میزان سود در زنجیره توزیع نیز بهصورت شفاف، منطقی و عادلانه تعیین گردد تا فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.
ملت ایران از دفاع از کشور عقبنشینی نمیکند
وی با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریمها هرگز ملت ایران را از دفاع از اسلام، انقلاب و کشور بازنخواهد داشت، گفت: ملت ایران همچنان برای حفظ عزت، استقلال و اقتدار خود ایستادگی خواهد کرد و در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نخواهد شد.
شاهرخی همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای وارونهنمایی واقعیتها و تحریف پیروزیهای ملت ایران، بر ضرورت روشنگری و جهاد تبیین تأکید کرد و افزود: باید توانمندیها، ظرفیتها و موفقیتهای کشور برای مردم بهویژه نسل جوان تبیین شود و اعتماد عمومی نسبت به نظام و مسئولان حفظ و تقویت گردد.
ضرورت مقابله با آسیبهای اجتماعی و انحرافات فرهنگی
نماینده ولیفقیه در لرستان با هشدار نسبت به ترویج ابتذال، بیحیایی، اعتیاد و سایر آسیبهای اجتماعی، اظهار داشت: هیچ ملتی با فاصله گرفتن از حیا، عفاف و ارزشهای اخلاقی به پیشرفت واقعی دست نخواهد یافت.
وی جوانان مؤمن، جهادی و باانگیزه را سرمایه اصلی کشور دانست و تصریح کرد: حفظ ایمان، اخلاق، هویت دینی و مقابله با مواد مخدر و انحرافات فرهنگی، لازمه حرکت جامعه به سمت پیشرفت، عدالت، معنویت و رسیدن به قلههای علم و اخلاق است.
